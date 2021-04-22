От знакомства с женщиной до потери 80 000 евро: наивность сгубила жителя Таллинна

"Если вы стали жертвой мошенничества и кто-то предложит вам платную помощь в возвращении денег, пожалуйста, свяжитесь с полицией и проконсультируйтесь до того, как делать переводы или сообщать свои личные данные. Мошенники используют возможность обмануть человека, один раз попавшего в сложную ситуацию, и во второй раз, злоупотребляя желанием жертвы вернуть потерянное", - сказал руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Эстонии Пауль Пихельгас.

В конце сентября 2020 году 41-летний житель Таллинна познакомился в интернете с женщиной, которая через несколько недель общения познакомила его со своим братом, занимающимся инвестированием в криптовалюту.

С октября прошлого года по январь 2021 года мужчина при помощи маклеров, с которыми он общался по Скайпу и интернету, создал на сайте titantradeclub.com счет. С помощью маклеров он сделал переводы со своих банковских счетов через сервисы купли-продажи криптовалюты Krtiptomat и Mercuryo на платформу titantradeclub.com в сумме 52 892,45 евро. Когда он захотел забрать деньги, это не удалось, и у него стали под разными предлогами требовать новых платежей.

В конце марта 2021 года с этим же мужчиной по Скайпу связался человек, предложивший помощь в возвращении денег, потерянных на titantradeclub.com. Пострадавший должен был зарегистрироваться на сайте yozay.com, куда, как утверждалось, были переведены деньги с платформы titantradeclub.com. В апреле мужчина перечислил со своих счетов через сервисы купли-продажи криптовалюты Mercuryo и Binance под предлогом оплаты за услуги еще 30 105 евро, но обещанных денег не получил. Мужчина обратился в полицию и 20 апреля было начато уголовное производство о мошенничестве.

20 апреля было также начато производство о мошенничестве еще по одному случаю, связанному со мнимыми инвестициями. 59-летний мужчина, поживающий в Харьюмаа, в январе этого года вышел в интернете на рекламу сайта fastrading.com с предложением торговать акциями. Спустя несколько дней мужчина позволил людям, представившимися маклерами, зайти через программу TeamViewer в свой компьютер и неизвестные лица сделали с его счета перевод на счета фирм, занимающихся куплей-продажей криптовалюты Baku, PAY*LEKKI PHASE и bitsale.com в общей сумме 19011,50 евро. Снять свои деньги ему не удалось.

В марте пострадавший начал самостоятельно искать в интернете информацию о том, как вернуть деньги, нашел сайт taas.capital и оставил свои данные. Вскоре с ним связались по телефону якобы из фирмы Taas capital fund SLP и обещали помочь вернуть деньги. Для этого пострадавшего попросили открыть кошелек криптовалюты и он перевел со своего счета в SEB через фирму MT_OX7 5XW Chipping Nort 4709,62 евро. Когда человек понял, что его обманули, он обратился в полицию.

14 апреля 35-летней женщине из Виймси позвонили с номера 6311310 якобы из службы внутреннего контроля банка. Позвонивший сообщил, что со счета женщины кто-то в Литве пытается снять незаконно деньги, 300 евро. По предлогом защиты счета пострадавшую попросили сообщить свои личные данные, номер признак пользователя и ввести ПИН-коды Smart-ID, что пострадавшая и сделала. Позже она обнаружила, что со счета пропало 221 евро.

16 апреля 22-летняя жительница Таллинна хотела приобрести по интернету компьютер и заплатила половину требуемой суммы, но товара не получила. Ущерб 255 евро.