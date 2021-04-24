Полиция расследует несколько версий произошедшего в Тукумсе

Также в полиции сообщили, что информация о возможной связи поджога с высказанными ранее гомофобскими угрозами не подтвердилась.

Объединение ЛГБТ и их друзей Mozaīka сообщает, что пострадавшие - Атис Яунклавиньш и Нормунд Киндзулис. Теперь им предстоит тяжелое лечение и реабилитация, поэтому Mozaīka призывает каждого помочь попавшим в беду парням, пожертвовав средства на их скорейшее выздоровление.

Cietušajiem priekšā smags ārstēšanās un rehabilitācijas process, tāpēc aicinām ikvienu palīdzēt abiem nelaimē nonākušajiem puišiem, ziedojot līdzekļus viņu ātrākai atlabšanai.



Ziedojumu konts: Dace Jaunkļaviņa, LV81HABA0551021048529



Mērķis: Arta un Normunda atlabšanai pic.twitter.com/50wa4I65s7 — MOZAIKA (@lgbt_mozaika) April 24, 2021

Представитель Госполиции Даце Калниня в интервью Латвийскому радио сказала, что сейчас расследуется несколько версий произошедшего, назначены и экспертизы.

Пожарно-спасательная служба сообщила, что в пятиэтажном здании в Тукумсе горела куча одежды и пострадали два человека, однако один из пострадавших изданию Neatkarīgās Tukuma Ziņas (NTZ) сообщил, что это вводящая в заблуждение интерпретация произошедшего, так как на самом деле пострадавший сильнее человек был облит жидкостью для розжига.

Серьезно пострадавший мужчина был доставлен в ожоговый центр в Риге, где с ожогами 85% тела его поместили в реанимацию. 5

Один из пострадавших - Артис Яунклавиньш - рассказал NTZ, что он пытался спасти друга, в результате чего у него сильно обгорели ноги. Он проснулся от криков друга в 4 часа утра, когда в коридоре все уже было в огне.

Артис рассказал об угрозах, которые долгое время приходилось выслушивать как ему, так и его другу Нормунду и их знакомой Илве:

некий мужчина, ведомый личными или гомофобскими мотивами, многократно требовал у парней, которые вместе снимали квартиру, убраться. Причем не только из конкретной квартиры или дома, но и вообще из города. 5

Начальник Тукумского участка Госполиции Янек Бахс подтвердил, что "в результате пожара пострадали два человека" и, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, начат уголовный процесс и ведется следствие.

На вопрос о высказанных ранее угрозах пострадавшим Бахс ответил, что в ноябре 2020 года по поводу угроз было получено заявление в полицию, однако после проверки информации было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела, и это решение оспорено не было.

В распространенном сегодня сообщении Госполиция отмечает, что в рамках этого дела проведены переговоры с несколькими лицами, однако отвергает прозвучавшее предположение, что на заявления об угрозе жизни реакции не было.

Saistībā ar traģisko notikumu Tukumā: pic.twitter.com/heFWl2766t — Valsts policija (@Valsts_policija) April 24, 2021

Не оставил произошедшее в Тукумсе без внимания и президент Эгил Левитс, который сегодня в Twitter написал, что ненависти в Латвии нет места. "Если подтвердится, что мотивацией преступника в Тукумсе была ненависть к какой-то части общества, то это отягчает его вину. Ценность латвийского общества - толерантность, и такое проявление ненависти одновременно является преступлением против общества", - указал Левитс.