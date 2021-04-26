По соседству с Чернобылем: как живут люди возле зоны отчуждения

Раньше здесь дважды в год проверяли уровень радиации у людей и на продуктах питания, рассказывает местная жительница, председательница Полесской общины Елена Гаращенко. "У людей, которые работали в лесу, которые употребляли дичь, ягоды, конечно, показатели замеров радиации были очень высокими", - вспоминает она, отмечая, что последний раз такие исследования делались в 2019 году. Приостановили их якобы из-за нехватки средств.
Между тем в районе болеть меньше не стали, утверждает собеседница DW. "Болели и болеют немало. Есть много людей, например мужчины 1974 года рождения, которые работали в колхозе "Прогресс" и умерли из-за онкологии", - рассказывает Гаращенко. И добавляет, что завышенные показатели радиации выявляли даже у ее малолетнего сына. "Муж тоже начал болеть, он работает в зоне отчуждения пожарным. И когда эти пожары случались несколько лет подряд, то гасил и на сегодня имеет проблемы с суставами", - продолжает она.
Бедность, пожары и мусор со всей Украины
После общения с местными жителями, складывается впечатление, что последствия радиоактивного загрязнения для Полесского региона - далеко не основная проблема. О них вспоминают вскользь. Отсутствие работы и бедность - вот основные вопросы, которые волнуют местных жителей. "Самый болезненный вопрос у нас сейчас - наполнение местного бюджета, так как учебные заведения я не могу содержать, средств не хватает вообще ни на что", - жалуется Елена Гаращенко.
Некогда процветающий регион теперь наполовину - в зоне отчуждения. После катастрофы отсюда выселили 30 сел и более 25 тысяч жителей. Ремонт социальных объектов в районах возле Чернобыля частично финансирует компания "Энергоатом", которая строит в зоне отчуждения Центральное хранилище отработанного ядерного топлива. Но никаких других налоговых поступлений ни от чернобыльских объектов, ни от туризма в местную казну не поступает, говорит глава Полесской общины.
Она жалуется, что здесь до сих пор не могут разобраться с границами территории Чернобыльского биосферного заповедника, который создали еще в 2016-м. В этом году в него внесли территорию реки Уж, где в течение тридцати лет рыбачили и отдыхали местные жители. Теперь им закрыли доступ к водоему.
С волнением здесь ожидают летней жары, вспоминая прошлогодние масштабные пожары в Чернобыльской зоне. "Уверена, что гореть будет. Потому что я вижу вокруг сухие деревья на обочинах. У нас есть зона отчуждения, а мы не знаем, как ее защитить от этих пожаров", - сетует председательница.
Из зоны отчуждения в зону возрождения
Между тем в украинском министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов заявляют о планах превратить зону отчуждения в зону возрождения. Развитие туризма, привлечение инвестиций, инновационный парк для ученых - такие амбициозные проекты для зоны озвучивают в правительстве.
Местные жители не слишком доверяют очередным обещаниям. Их больше волнует вопрос, не начнут ли свозить в зону отчуждения на полигон "Лелев" мусор со всей страны. По словам Гаращенко, в прошлом году такой эксперимент уже начинали. "Вижу по законам, которые принимают, и прогнозам, что якобы хотят сделать здесь снова хранилище для бытовых отходов. Поэтому я не верю, что будет возрождение", - скептична Елена Гаращенко.