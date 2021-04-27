Омбудсмен: нетерпимость общества выходит на свет

По его мнению, латвийское общество довольно нетерпимо, о чем свидетельствуют и различные публичные комментарии. Бюро омбудсмена ранее провело исследование о языке вражды, и пока улучшений в этой сфере нет.

По словам Янсонса, люди должны принимать и понимать то, что другие люди могут отличаться.

Он также призвал латвийцев "жить своей жизнью", не вмешиваясь в жизнь других людей.

В бюро омбудсмена часто обращаются люди с вопросами, касающимися проблематики сексуальной ориентации. "Чем больше об этом говорится публично, тем чаще обращаются люди. С одной стороны, хорошо, что люди обращаются, не боясь отстаивать свои права, однако, с другой стороны, это плохой сигнал для общества о наличии проблемы", - сказал он.