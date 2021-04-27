Новый поворот в Тукумском деле: обгоревшую жертву судят за умышленные поджоги

Нормунд Киндзулис обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества путем сжигания.

Эти события проходили в конце 2019 - начале 2020 года. После одного из эпизодов поджогов Киндзулис был задержан. Также была назначена комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

Прокурор Восточной прокуратуры Риги Катажина Царева подчеркивает, что у Киндзулиса диагностировано психическое расстройство.

"На основании заключения экспертизы было решено передать дело в суд для определения принудительных мер медицинского характера", - говорит Царева. 3

Поскольку суд был объявлен закрытым, прокурор не раскрыл подробностей дела. Однако было отмечено, что упомянутые медицинские средства будут либо принудительным стационарным лечением, либо лечением в психиатрической клинике общего профиля.

Суду также было известно, что Киндзулис был студентом-медиком, и он признал свою вину в инциденте, но запрета на работу он не получил.

Лиене Ципуле, руководитель службы скорой медицинской помощи, отмечает, что она не знала об этом судебном процессе.

"Узнав об этой информации [судебном процессе], были проведены обсуждения с отделом кадров и прямым руководителем, которые также не знали этого факта", - говорит Ципуле.

Полиция также продолжает активно расследовать случившееся, и версия о возможной попытке самоубийства - лишь один из вариантов.