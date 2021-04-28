Соскучились по "Игре престолов"? HBO запустил в производство приквел и поделился первым фото

В интернете появилось и первое изображение с подготовительного периода производства - фотография актеров, собравшихся для первой читки сценария. На ней виден весь основной актерский состав, включая Пэдди Консидайна (он сыграет короля Визериса Таргариена) и Оливию Кук (Алисента Хайтауэр).

Сериал "Дом дракона" основан на романе Джорджа Мартина "Огонь и кровь", его сюжет разворачиваются примерно за 300 лет до событий "Игры престолов". В нем Дом Таргариенов будет на пике правления в Вестеросе. Шоураннерами проекта выступают Мигель Сапочник и Райан Кондал. Сапочник также срежиссирует как пилотный, так и несколько других эпизодов. Композитором "Дома дракона" снова станет Рамин Джавади, отвечавший за музыку в "Игре престолов".