Ср, 28.04.2021
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Татьяна Полякова, дальнобойщица

Соскучились по "Игре престолов"? HBO запустил в производство приквел и поделился первым фото

"Игра престолов" ФОТО: Publicitātes foto

Американская телекомпания HBO запустила в производство сериал "Дом дракона" - приквел к знаменитой "Игре престолов", пишет Lenta.ru со ссылкой на Twitter-аккаунт телепроекта.

В интернете появилось и первое изображение с подготовительного периода производства - фотография актеров, собравшихся для первой читки сценария. На ней виден весь основной актерский состав, включая Пэдди Консидайна (он сыграет короля Визериса Таргариена) и Оливию Кук (Алисента Хайтауэр).

Сериал "Дом дракона" основан на романе Джорджа Мартина "Огонь и кровь", его сюжет разворачиваются примерно за 300 лет до событий "Игры престолов". В нем Дом Таргариенов будет на пике правления в Вестеросе. Шоураннерами проекта выступают Мигель Сапочник и Райан Кондал. Сапочник также срежиссирует как пилотный, так и несколько других эпизодов. Композитором  "Дома дракона" снова станет Рамин Джавади, отвечавший за музыку в "Игре престолов".

Премьера "Дома дракона" запланирована на стриминг-сервисе HBO Max в 2022 году.

Ранее сообщалось, что вселенная "Игры престолов", помимо "Дома Дракона", расширится еще на три спин-оффа, которые расскажут о королеве ройнаров Нимерии, Корлисе Веларионе и других героях.

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