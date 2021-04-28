Еще до трагического пожара в хостеле во вторник был найден мертвый человек

Представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Инга Витола агентству LETA подтвердила, что во вторник в 11:07 был получен вызов на улицу Меркеля, 8, в Риге. На месте происшествия медики констатировали смерть одного человека, наступившую до момента прибытия медиков, а также оказали медицинскую помощь еще одному человеку.

Представитель Госполиции Симона Гравите подтвердила, что полиция начала уголовный процесс и назначила экспертизы, чтобы установить точную причину смерти человека, однако он, возможно, умер от передозировки.

Кроме того, во вторник в 18 часов полиция еще раз получила информацию, что по улице Меркеля, 8, находится лицо, возможно, под воздействием наркотиков.

На месте происшествия полиция задержала мужчину, у него был обнаружен шприц с, возможно, наркотическим веществом. Стражи порядка начали два процесса административного нарушения за хранение наркотиков в небольшом объеме и отказ от экспертизы на присутствие наркотиков в организме.

В NMPD подтвердили, что в течение последнего месяца служба минимум десять раз выезжала на вызовы по конкретному адресу - улица Меркеля, 8. Чаще всего вызовы были связаны с употреблением одурманивающих веществ. 7

В службе указали, что в таких случаях информация передается полиции.

Напомним, сегодня утром, 28 апреля, в центре Риги в результате пожара погибли восемь человек, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов на улицу Меркеля поступил незадолго до 5 часов утра. На верхнем этаже шестиэтажного дома горели квартира и крыша.

Спасателям удалось эвакуировать 24 человека из горящего здания, а в пострадавших от огня помещениях обнаружены восемь погибших. Еще как минимум девять человек пострадали и получили медицинскую помощь.

Как написал в соцсетях мэр Риги Мартиньш Стакис, по имеющейся в его распоряжении информации, пожар произошел в хостеле, и большинство пострадавших - иностранцы. Здание находится в государственной собственности.