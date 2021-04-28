Как власти следят за россиянами
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Хотя на митингах в поддержку Навального в Москве задержали не очень много людей, сразу после них полиция пришла с проверками и задержаниями ко многим людям. Координатор правовой службы "ОВД-Инфо" Алла Фролова рассказала, как полиция вычисляет и забирает тех, кого считает участниками протеста.
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Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.