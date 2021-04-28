Ср, 28.04.2021
Дальнобойщица - это женщина с сильным характером Татьяна, водитель фуры
Татьяна, водитель фуры

Как власти следят за россиянами

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Болгарии заявили, что несколько россиян могли устроить взрывы на складах оружия в стране.
  • Полиция с помощью системы распознавания лиц выявляет участников акций в поддержку Навального.
  • Президент США Джо Байден сегодня выступит перед Конгрессом. Каких заявлений ожидать?
  • В Латвии открывается фестиваль документальных фильмов "Артдокфест". А в России остановили работу петербургского союза кинематографистов, который сотрудничал с этим фестивалем.

Хотя на митингах в поддержку Навального в Москве задержали не очень много людей, сразу после них полиция пришла с проверками и задержаниями ко многим людям. Координатор правовой службы "ОВД-Инфо" Алла Фролова рассказала, как полиция вычисляет и забирает тех, кого считает участниками протеста.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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