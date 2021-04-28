Как власти следят за россиянами

Хотя на митингах в поддержку Навального в Москве задержали не очень много людей, сразу после них полиция пришла с проверками и задержаниями ко многим людям. Координатор правовой службы "ОВД-Инфо" Алла Фролова рассказала, как полиция вычисляет и забирает тех, кого считает участниками протеста.