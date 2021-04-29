Пожар в нелегальном хостеле в центре Риги: прошли обыски по месту жительства задержанных

Полиция также провела обыски в местах проживания и работы трех человек, задержанных в ходе уголовного производства в среду, 28 апреля. Во время обысков были изъяты документы и носители данных. Полиция также допросила десятки человек в рамках уголовного производства.

Начальник отдела криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции Юрис Стальгевиц сказал сегодня утром TV3, что

полиция расследует различные версии трагедии, но не исключено, что произошел и случайный пожар. 1

Он также не исключил возможности увеличения количества задержанных.

Уже сообщалось, что уголовное производство квалифицируется по трем статьям Уголовного закона, а именно за умышленное нарушение правил пожарной безопасности, уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, а также ведение бизнеса без регистрации и без разрешения, указала Гравите.

Закон дает право задержать человека на срок до 48 часов, после чего при необходимости может быть применена мера пресечения. Самая суровая мера пресечения - задержание, применение которой назначает суд. В среду три человека были задержаны полицией.

Один из задержанных - юрист, бывший президент ассоциации студентов Рижской Юридической высшей школы Андрей Гайлис. 1

Двух из погибших планируется идентифицировать в ближайшее время, однако потребуется больше времени, чтобы установить личности остальных шести погибших, для чего потребуется сделать тесты ДНК. Среди погибших могут быть как жители Латвии, так и иностранцы.

В результате пожара в нелегальном хостеле на улице Меркеля, 8, погибли восемь человек. Спасатели эвакуировали 24 человека. Из них шестеро были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Спасатели получили вызов на улицу Меркеля в среду незадолго до 5 утра. Горели квартира и крыша на последнем этаже шестиэтажного дома.

SIA Hospitality Solutions, которое, согласно имеющейся в распоряжении Государственной инспекции труда (VDI) информации, отвечает за деятельность незаконного хостела, построенного на улице Меркеля, 8, уже год находится в поле зрения инспекции, в том числе предприятие получало многочисленные штрафы за незаконное трудоустройство и невыплату заработной платы, сообщила VDI в среду.

По данным VDI, на эту компанию поступило 11 заявлений, в основном о невыплате заработной платы. VDI связалась с компанией, но там не стали сотрудничать. В результате VDI наложила два административных штрафа.

По данным VDI, компания владеет несколькими хостелами, более того, 19 мая прошлого года она сменила название с SIA Riga Hostel на SIA Hospitality Solutions. По данным проверки, незарегистрированная занятость была обнаружена на улице Меркеля, 1, а на хостел на улице Меркеля, 8, где в среду вспыхнул трагический пожар, не было наложено никаких штрафов.

Согласно информации, доступной в различных базах данных, владельцем обеих квартир, где были оборудованы нелегальные хостелы, является юрист, бывший президент ассоциации студентов Рижской Юридической высшей школы Андрей Гайлис, однако, согласно VDI, Гайлис указан как контактное лицо компании, а ее представителем значится Арунас Скупейка, имеющий право представлять компанию с 28 декабря 2020 года.

Согласно информации, доступной на сайте Firmas.lv, в 2019 году оборот Hospitality Solutions составил 126 538 евро, а прибыль - 2745 евро. Компания была зарегистрирована в 2005 году, ее уставный капитал составляет 2840 евро. Единственным владельцем Hospitality Solutions является гражданин Литвы Скупейка.