Европарламент принял позицию по внедрению "паспорта вакцинации". Это будет временный документ

Как сообщил агентству LЕТА прессс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш, депутаты отметили, что

сертификат следует считать временным документом, который будет в силе не более 12 месяцев.

Документ в цифровом или бумажном формате будет подтверждать то, что человек вакцинирован от Covid-19, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился после заражения вирусом.

Европарламент и Совет ЕС теперь готовы начать переговоры об окончательных условиях внедрения сертификата. Целью является достижение договоренности до летнего туристического сезона.

Планируется, что к владельцам сертификата не будут применяться дополнительные ограничения на путешествия, например, карантин, самоизоляция и тестирование. Депутаты Европарламента также подчеркнули, что во избежание дискриминации невакцинированных лиц и по экономическим причинам страны ЕС должны обеспечивать универсальное, доступное и бесплатное тестирование.

Страны ЕС должны признавать сертификаты о вакцинации, выданные в других странах ЕС лицам, которые получили одобренные на данный момент Европейским агентством лекарственных средств вакцины - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Решение о том, признавать ли сделанные в других странах ЕС прививки с использованием вакцин, которые входят в список используемых в чрезвычайных случаях вакцин Всемирной организации здравоохранения, планируется оставить в ведении самих стран.