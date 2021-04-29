Чт, 29.04.2021
Что касается так называемого Балтийского пузыря, то пока рано говорить, можно ли его восстановить таким же образом, как было в прошлом году. Сейчас мы планируем консультации с балтийскими партнерами, чтобы обсудить, что конкретно мы можем предпринять. Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии
Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии

Европарламент принял позицию по внедрению "паспорта вакцинации". Это будет временный документ

Вакцинация ФОТО: Getty Images

Европейский парламент сегодня принял свою переговорную позицию по сертификату вакцинации, который позволит возобновить право на свободное передвижение по Европе во время пандемии, призвав изменить название "цифровой зеленый сертификат" на "Covid-сертификат Европейского союза (ЕС)".

Как сообщил агентству LЕТА прессс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш, депутаты отметили, что

сертификат следует считать временным документом, который будет в силе не более 12 месяцев.

Документ в цифровом или бумажном формате будет подтверждать то, что человек вакцинирован от Covid-19, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился после заражения вирусом.

Европарламент и Совет ЕС теперь готовы начать переговоры об окончательных условиях внедрения сертификата. Целью является достижение договоренности до летнего туристического сезона.

Планируется, что к владельцам сертификата не будут применяться дополнительные ограничения на путешествия, например, карантин, самоизоляция и тестирование. Депутаты Европарламента также подчеркнули, что во избежание дискриминации невакцинированных лиц и по экономическим причинам страны ЕС должны обеспечивать универсальное, доступное и бесплатное тестирование.

Страны ЕС должны признавать сертификаты о вакцинации, выданные в других странах ЕС лицам, которые получили одобренные на данный момент Европейским агентством лекарственных средств вакцины - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Решение о том, признавать ли сделанные в других странах ЕС прививки с использованием вакцин, которые входят в список используемых в чрезвычайных случаях вакцин Всемирной организации здравоохранения, планируется оставить в ведении самих стран.

Европарламент считает, что сертификаты должны верифицироваться, чтобы предотвратить их подделку, также следует проверять подлинность включенных в документ электронных печатей.

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