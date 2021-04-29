Чт, 29.04.2021
Когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать и т. д. По сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

Бывший координатор штаба Навального получил два года колонии за репост клипа Rammstein

Rammstein ФОТО: TVNET

Суд в российском городе Архангельск приговорил бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова к двум с половиной годам колонии за репост в социальной сети "ВКонтакте" клипа группы Rammstein Pussy, пишет "Медуза" со ссылкой на "Медиазону".

Боровиков был признан виновным в распространении порнографии через сеть интернет. Он отрицал свою вину на том основании, что данный клип в соцсети опубликовали еще сотни человек. Прокуратура запросила для Боровикова три года колонии строгого режима.

Боровиков выложил клип еще в январе 2014 года. Дело против него возбудили только в сентябре 2020-го. Экспертиза заключила, что клип Pussy содержит порнографические сцены, а также не представляет культурной ценности.

Песня Pussy написана от лица одержимого сексом немецкого мужчины, который "не может заняться сексом" на родине, поэтому едет за границу, пишет "Медиазона". В клипе участники музыкального коллектива отыгрывают несколько стереотипных мужских ролей из порнографических фильмов, а в конце занимаются сексом. В стандартной версии клипа кадры с обнаженными телами смазаны.

НАВЕРХ
Back