Бывший координатор штаба Навального получил два года колонии за репост клипа Rammstein

Боровиков был признан виновным в распространении порнографии через сеть интернет. Он отрицал свою вину на том основании, что данный клип в соцсети опубликовали еще сотни человек. Прокуратура запросила для Боровикова три года колонии строгого режима.

Боровиков выложил клип еще в январе 2014 года. Дело против него возбудили только в сентябре 2020-го. Экспертиза заключила, что клип Pussy содержит порнографические сцены, а также не представляет культурной ценности.