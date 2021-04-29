Бывший координатор штаба Навального получил два года колонии за репост клипа Rammstein

Боровиков был признан виновным в распространении порнографии через сеть интернет. Он отрицал свою вину на том основании, что данный клип в соцсети опубликовали еще сотни человек. Прокуратура запросила для Боровикова три года колонии строгого режима.
Боровиков выложил клип еще в январе 2014 года. Дело против него возбудили только в сентябре 2020-го. Экспертиза заключила, что клип Pussy содержит порнографические сцены, а также не представляет культурной ценности.
Песня Pussy написана от лица одержимого сексом немецкого мужчины, который "не может заняться сексом" на родине, поэтому едет за границу, пишет "Медиазона". В клипе участники музыкального коллектива отыгрывают несколько стереотипных мужских ролей из порнографических фильмов, а в конце занимаются сексом. В стандартной версии клипа кадры с обнаженными телами смазаны.