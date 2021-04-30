Пт, 30.04.2021
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Терпящий огромные убытки Tallink сократил почти половину работников

Паромы Tallink. ФОТО: Kaupo Kalda/Tallink

В первом квартале этого года неаудированный чистый убыток предприятия Tallink Grupp составил 34,4 млн евро, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

В первом квартале прошлого года он составлял 30,2 млн евро, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

По сравнению с тем же периодом прошлого года в первом квартале количество работников компании сократилось с 7200 до 3900 человек.

"Мы знали, что из-за ухудшающейся ситуацией с пандемией впереди нас ждет очень трудный квартал. Было ясно, что страны вдобавок к существующим ограничениям введут новые ограничения на поездки.

В первом квартале 2020 года у нас было как минимум два месяца более или менее нормальной работы. В этом же году все первые три месяца прошли таким образом, что мы работали в условиях жестких ограничений на поездки", - прокомментировал финансовые показатели руководитель предприятия Пааво Ныгене.

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