Терпящий огромные убытки Tallink сократил почти половину работников

По сравнению с тем же периодом прошлого года в первом квартале количество работников компании сократилось с 7200 до 3900 человек.

"Мы знали, что из-за ухудшающейся ситуацией с пандемией впереди нас ждет очень трудный квартал. Было ясно, что страны вдобавок к существующим ограничениям введут новые ограничения на поездки.

В первом квартале 2020 года у нас было как минимум два месяца более или менее нормальной работы. В этом же году все первые три месяца прошли таким образом, что мы работали в условиях жестких ограничений на поездки", - прокомментировал финансовые показатели руководитель предприятия Пааво Ныгене.