Терпящий огромные убытки Tallink сократил почти половину работников
В первом квартале этого года неаудированный чистый убыток предприятия Tallink Grupp составил 34,4 млн евро, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
В первом квартале этого года неаудированный чистый убыток предприятия Tallink Grupp составил 34,4 млн евро, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
В первом квартале прошлого года он составлял 30,2 млн евро, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.
"Мы знали, что из-за ухудшающейся ситуацией с пандемией впереди нас ждет очень трудный квартал. Было ясно, что страны вдобавок к существующим ограничениям введут новые ограничения на поездки.
В первом квартале 2020 года у нас было как минимум два месяца более или менее нормальной работы. В этом же году все первые три месяца прошли таким образом, что мы работали в условиях жестких ограничений на поездки", - прокомментировал финансовые показатели руководитель предприятия Пааво Ныгене.