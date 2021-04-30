Кариньш получил вторую дозу вакцины AstraZeneca

В бюро Кариньша отметили, что после прививки премьер-министр чувствует себя хорошо и продолжает исполнять должностные обязанности.

В то же время Кариньш призвал каждого использовать возможность вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких от заболевания Covid-19, и чтобы общество по возможности быстрее обрело коллективный иммунитет, что позволит вернуться к привычному ритму жизни.

Напомним, в данный момент заполнены более 50% доступных мест вакцинации на эти выходные, а в отдельных центрах заняты почти все места, заявила в пятницу журналистам глава Бюро вакцинации Эва Юхневича.

По ее словам, вчера с утра активность жителей не была столь большой, но, после того, как днем в СМИ прозвучали призыва к вакцинации, жители начали записываться активнее, таким образом, в данный момент заполнено уже более 50% свободных мест.

Большой спрос сейчас наблюдается на портале manavakcina.lv.