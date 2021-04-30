Кариньш получил вторую дозу вакцины AstraZeneca
Премьер-министр Кришьянис Кариньш в пятницу получил вторую дозу вакцины AstraZeneca, сообщает агентство LETA.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш в пятницу получил вторую дозу вакцины AstraZeneca, сообщает агентство LETA.
В бюро Кариньша отметили, что после прививки премьер-министр чувствует себя хорошо и продолжает исполнять должностные обязанности.
Напомним, в данный момент заполнены более 50% доступных мест вакцинации на эти выходные, а в отдельных центрах заняты почти все места, заявила в пятницу журналистам глава Бюро вакцинации Эва Юхневича.
По ее словам, вчера с утра активность жителей не была столь большой, но, после того, как днем в СМИ прозвучали призыва к вакцинации, жители начали записываться активнее, таким образом, в данный момент заполнено уже более 50% свободных мест.
Большой спрос сейчас наблюдается на портале manavakcina.lv.
"Призываем к терпению и понимаю, если сразу не удается записаться в желаемое место и время", - сообщило бюро в Twitter.