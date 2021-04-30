Пт, 30.04.2021
Когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать и т. д. По сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

Кариньш получил вторую дозу вакцины AstraZeneca

Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в пятницу получил вторую дозу вакцины AstraZeneca, сообщает агентство LETA.

В бюро Кариньша отметили, что после прививки премьер-министр чувствует себя хорошо и продолжает исполнять должностные обязанности.

В то же время Кариньш призвал каждого использовать возможность вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких от заболевания Covid-19, и чтобы общество по возможности быстрее обрело коллективный иммунитет, что позволит вернуться к привычному ритму жизни.

Напомним, в данный момент заполнены более 50% доступных мест вакцинации на эти выходные, а в отдельных центрах заняты почти все места, заявила в пятницу журналистам глава Бюро вакцинации Эва Юхневича.

По ее словам, вчера с утра активность жителей не была столь большой, но, после того, как днем в СМИ прозвучали призыва к вакцинации, жители начали записываться активнее, таким образом, в данный момент заполнено уже более 50% свободных мест.

Большой спрос сейчас наблюдается на портале manavakcina.lv.

"Призываем к терпению и понимаю, если сразу не удается записаться в желаемое место и время", - сообщило бюро в Twitter.

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