Пт, 30.04.2021
Когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать и т. д. По сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
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SPKC: эпидемиологическая ситуация в Латвии стабильно ухудшается, заболеваемость растет

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Эпидемиологическая ситуация с Covid-19 в Латвии в настоящее время стабильно ухудшается, вирус продолжает распространяться и заболеваемость растет, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В последние дни в Латвии отмечается рост заболеваемости Covid-19 - данные последних семи дней показывают рост на 10,6%, в среднем в день выявляется 616 новых случаев заражения.

Постепенно увеличивается и количество больных в больницах. Данные Национальной службы здравоохранения показывают, что в последние недели в больницах проходили лечение более молодые пациенты в возрастных группах 50–59, 60–69 и 70–79 лет. Аналогичная тенденция наблюдается и в отделениях интенсивной терапии. Судя по тяжести заболевания пациентов, напряженная ситуация в больницах сохраняется, указывает SPKC.

Учитывая большое количество случаев, регистрируемых ежедневно в течение последних трех недель, и особенно на этой неделе - 28 апреля достигнув 967  - эпидемиологическая ситуация в Латвии ухудшается.

С приближением праздников специалисты напоминают, что по-прежнему действуют меры безопасности и ограничения.

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SPKC советует проводить время с семьей на свежем воздухе, не ходить в гости и избегать встреч с другими людьми.

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