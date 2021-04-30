SPKC: эпидемиологическая ситуация в Латвии стабильно ухудшается, заболеваемость растет

В последние дни в Латвии отмечается рост заболеваемости Covid-19 - данные последних семи дней показывают рост на 10,6%, в среднем в день выявляется 616 новых случаев заражения.

Постепенно увеличивается и количество больных в больницах. Данные Национальной службы здравоохранения показывают, что в последние недели в больницах проходили лечение более молодые пациенты в возрастных группах 50–59, 60–69 и 70–79 лет. Аналогичная тенденция наблюдается и в отделениях интенсивной терапии. Судя по тяжести заболевания пациентов, напряженная ситуация в больницах сохраняется, указывает SPKC.

📈 Pēdējo dienu laikā Latvijā ir vērojams saslimstības pieaugums ar Covid-19.

📈 Pēdējo septiņu dienu rādītāji atklāj pieaugumu par 10,6%, jeb vidēji vienā dienā tiek atklāti 616 jauni inficēšanās gadījumi. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 30, 2021

Учитывая большое количество случаев, регистрируемых ежедневно в течение последних трех недель, и особенно на этой неделе - 28 апреля достигнув 967 - эпидемиологическая ситуация в Латвии ухудшается.

С приближением праздников специалисты напоминают, что по-прежнему действуют меры безопасности и ограничения. 6