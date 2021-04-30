SPKC: эпидемиологическая ситуация в Латвии стабильно ухудшается, заболеваемость растет

В последние дни в Латвии отмечается рост заболеваемости Covid-19 - данные последних семи дней показывают рост на 10,6%, в среднем в день выявляется 616 новых случаев заражения.
Постепенно увеличивается и количество больных в больницах. Данные Национальной службы здравоохранения показывают, что в последние недели в больницах проходили лечение более молодые пациенты в возрастных группах 50–59, 60–69 и 70–79 лет. Аналогичная тенденция наблюдается и в отделениях интенсивной терапии. Судя по тяжести заболевания пациентов, напряженная ситуация в больницах сохраняется, указывает SPKC.
Учитывая большое количество случаев, регистрируемых ежедневно в течение последних трех недель, и особенно на этой неделе - 28 апреля достигнув 967 - эпидемиологическая ситуация в Латвии ухудшается.
С приближением праздников специалисты напоминают, что по-прежнему действуют меры безопасности и ограничения.
SPKC советует проводить время с семьей на свежем воздухе, не ходить в гости и избегать встреч с другими людьми.