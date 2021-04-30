Пт, 30.04.2021
Когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать и т. д. По сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
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МИД России внес в черный список председателя NEPLP и директора Центра государственного языка

Владимир Путин ФОТО: Alexei DANICHEV / SPUTNIK / AFP

В пятницу, 30 апреля, МИД России заявил, что восьмерым гражданам стран Европейского союза и представителям официальных структур организации запретили въезд на территорию страны в ответ на введенные санкции, сообщается на официальном сайте ведомства.

В этот список попали и граждане Латвии: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ (NEPLP), и Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики.

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Въезжать в Россию также запрещено:

  • председателю Европейского парламента Давиду Сассоли;
  • члену французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жаку Мэру;
  • руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху;
  • главе лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотту;
  • главе языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску;
  • заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.

Санкции были введены в ответ на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении шести российских граждан в марте.

"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений в том, что их истинная цель - любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации", - сказано в сообщении ведомства.

22 марта ЕС ввел санкции против 11 лиц и четырех организаций из разных стран, в том числе из России, за "нарушения прав человека и злоупотребление ими". Лицам запрещено въезжать в страны сообщества, а их банковские счета в случае обнаружения там будут заморожены.

2 марта Евросоюз ввел санкции против ряда российских чиновников из-за отравления политика Алексея Навального.

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