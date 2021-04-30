МИД России внес в черный список председателя NEPLP и директора Центра государственного языка

В этот список попали и граждане Латвии: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ (NEPLP), и Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики.
Въезжать в Россию также запрещено:
- председателю Европейского парламента Давиду Сассоли;
- члену французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жаку Мэру;
- руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху;
- главе лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотту;
- главе языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску;
- заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.
Санкции были введены в ответ на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении шести российских граждан в марте.
"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений в том, что их истинная цель - любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации", - сказано в сообщении ведомства.
22 марта ЕС ввел санкции против 11 лиц и четырех организаций из разных стран, в том числе из России, за "нарушения прав человека и злоупотребление ими". Лицам запрещено въезжать в страны сообщества, а их банковские счета в случае обнаружения там будут заморожены.
2 марта Евросоюз ввел санкции против ряда российских чиновников из-за отравления политика Алексея Навального.