В Слоке погиб человек, он упал с водонапорной башни. Возможно, это был подросток

В четверг, 29 апреля, в Слоке произошел трагический случай, в результате которого человек упал с высокой водонапорной башни и скончался на месте, сообщает программа Degpunktā.
Вчера, 29 апреля, вскоре после 15.00, в Юрмальский участок Рижского регионального управления Государственной полиции поступило сообщение от Государственной пожарно-спасательной службы о возможной угрозе для жизни человека.
Сотрудники Государственной полиции и Службы неотложной медицинской помощи немедленно выехали на место происшествия, но когда службы прибыли на место, было установлено, что человек скончался.
Человек либо не удержался, либо спрыгнул с башни намеренно.
Местные жители, которые были в непосредственной близости от серьезного происшествия, утверждают, что погиб подросток.
"Они сюда обычно приезжают из Каугури. Мы живем там, напротив больницы, в пятиэтажном доме. Они приезжают сюда компаниями. Не один, а два, три, иногда даже пять. Это подростки. Вовсе не местные. Не из Слоки, а из Каугури. Вчера здесь была наша знакомая, она рассказала, что парень или сам залез или его кто-то толкнул. Никто ничего не знает толком. Сказали, что это был подросток. Люди видели черный мешок, а там был человек небольшого роста. Похож на подростка", - сказала местная жительница.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Они подтвердили факт смерти человека, но не раскрыли его пол и возраст в интересах следствия.
"В связи с происшествием возбуждено уголовное дело. Текущая информация не указывает на уголовное преступление. Полиция продолжает разъяснять обстоятельства происшествия", - сообщила Госполиция.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке