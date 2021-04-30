В Слоке погиб человек, он упал с водонапорной башни. Возможно, это был подросток

"Они сюда обычно приезжают из Каугури. Мы живем там, напротив больницы, в пятиэтажном доме. Они приезжают сюда компаниями. Не один, а два, три, иногда даже пять. Это подростки. Вовсе не местные. Не из Слоки, а из Каугури. Вчера здесь была наша знакомая, она рассказала, что парень или сам залез или его кто-то толкнул. Никто ничего не знает толком. Сказали, что это был подросток. Люди видели черный мешок, а там был человек небольшого роста. Похож на подростка", - сказала местная жительница.