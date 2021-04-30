Сб, 1.05.2021
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Андрей Гришин, заместитель председателя Госполиции о сожжении человека в Тукумсе

В Слоке погиб человек, он упал с водонапорной башни. Возможно, это был подросток

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В четверг, 29 апреля, в Слоке произошел трагический случай, в результате которого человек упал с высокой водонапорной башни и скончался на месте, сообщает программа Degpunktā.

Вчера, 29 апреля, вскоре после 15.00, в Юрмальский участок Рижского регионального управления Государственной полиции поступило сообщение от Государственной пожарно-спасательной службы о возможной угрозе для жизни человека.

Сотрудники Государственной полиции и Службы неотложной медицинской помощи немедленно выехали на место происшествия, но когда службы прибыли на место, было установлено, что человек скончался.

Человек либо не удержался, либо спрыгнул с башни намеренно.

Местные жители, которые были в непосредственной близости от серьезного происшествия, утверждают, что погиб подросток.

"Они сюда обычно приезжают из Каугури. Мы живем там, напротив больницы, в пятиэтажном доме. Они приезжают сюда компаниями. Не один, а два, три, иногда даже пять. Это подростки. Вовсе не местные. Не из Слоки, а из Каугури. Вчера здесь была наша знакомая, она рассказала, что парень или сам залез или его кто-то толкнул. Никто ничего не знает толком. Сказали, что это был подросток. Люди видели черный мешок, а там был человек небольшого роста. Похож на подростка", - сказала местная жительница.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Они подтвердили факт смерти человека, но не раскрыли его пол и возраст в интересах следствия.

"В связи с происшествием возбуждено уголовное дело. Текущая информация не указывает на уголовное преступление. Полиция продолжает разъяснять обстоятельства происшествия", - сообщила Госполиция.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

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