"Меня пытаются заставить молчать": адвокат ФБК об обыске и своем статусе подозреваемого

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Российского адвоката Ивана Павлова обвинили в разглашении секретных данных. Юрист представляет интересы обвиняемых по громким делам о госизмене. Сам Павлов назвал преследование местью.

Эскалация на границе Кыргызстана и Таджикистана - десятки погибших и больше 100 пострадавших.

Около 100 тысяч человек собрались на религиозный праздник в Израиле, который закончился трагедией. В результате давки погибли как минимум 45 человек.

У адвоката Ивана Павлова, главы объединения юристов и журналистов "Команда 29", 30 апреля прошел обыск, его самого доставили на допрос. Павлова подозревают в разглашении секретных данных из уголовного дела его подзащитного - журналиста Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене.

Адвокат считает, что его преследование – это месть за его принципиальную позицию по целому ряду уголовных дел, которые расследуются в следственном управлении ФСБ России.

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