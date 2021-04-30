"Меня пытаются заставить молчать": адвокат ФБК об обыске и своем статусе подозреваемого
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
У адвоката Ивана Павлова, главы объединения юристов и журналистов "Команда 29", 30 апреля прошел обыск, его самого доставили на допрос. Павлова подозревают в разглашении секретных данных из уголовного дела его подзащитного - журналиста Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене.
Адвокат считает, что его преследование – это месть за его принципиальную позицию по целому ряду уголовных дел, которые расследуются в следственном управлении ФСБ России.
Все подробности - в новом выпуске!
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.