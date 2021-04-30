Сб, 1.05.2021
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Кришьянис Кариньш

"Меня пытаются заставить молчать": адвокат ФБК об обыске и своем статусе подозреваемого

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Российского адвоката Ивана Павлова обвинили в разглашении секретных данных. Юрист представляет интересы обвиняемых по громким делам о госизмене. Сам Павлов назвал преследование местью.
  • Эскалация на границе Кыргызстана и Таджикистана - десятки погибших и больше 100 пострадавших.
  • Около 100 тысяч человек собрались на религиозный праздник в Израиле, который закончился трагедией. В результате давки погибли как минимум 45 человек.

У адвоката Ивана Павлова, главы объединения юристов и журналистов "Команда 29", 30 апреля прошел обыск, его самого доставили на допрос. Павлова подозревают в разглашении секретных данных из уголовного дела его подзащитного - журналиста Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене.

Адвокат считает, что его преследование – это месть за его принципиальную позицию по целому ряду уголовных дел, которые расследуются в следственном управлении ФСБ России.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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