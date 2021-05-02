В Финляндии зафиксировано десять смертей от неизвестного вещества
В Хельсинки и Турку за последнее время зафиксировано десять смертельных случаев от неизвестного наркотического вещества, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
В Хельсинки и Турку за последнее время зафиксировано десять смертельных случаев от неизвестного наркотического вещества, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
По сведениям газеты Turun Sanomat, за последний месяц в Хельсинки умерло полдесятка человек от передозировки, во всех случаях в крови умерших обнаружили также седативные препараты.
Ранее на этой неделе Yle сообщило о смертях наркозависимых в Турку, где от неизвестного вещества умерли пятеро.
Фонд A-klinikkasäätiö недавно предупредил о продающихся на черном рынке таблетках, которые, вероятно, представляют опасность для жизни. Согласно подозрениям, в таблетки Alprazolam добавляли фентанил.
Полной уверенности в том, какое именно вещество привело к смертям, пока нет.