"Этого не должно быть": президент о решении Сейма смягчить некоторые ограничения

"Этого не должно быть в парламентской демократии. Я надеюсь, что это останется одним из редких случаев. Правящая коалиция должна работать вместе как в правительстве, так и в парламенте", - сказал Левитс.
По его мнению, со стороны Сейма это было стихийным голосованием. "Я бы сказал, что это такой разовый случай", - сказал Левитс.
При этом он не исключил, что теоретически такие ситуации могут повториться, однако подчеркнул, что это будет очень плохо как для самих парламентариев, так и для всего латвийского государства.
"Если кто-то раскачивает правительство - я думаю, жители это хорошо помнят и знают, кто это делает,
до следующих выборов [в Сейм] уже недалеко, и жители это запомнят", - сказал Левитс.
Он также отметил, что хотя парламент является представительством граждан, он должен координировать свои действия с правительством, которое подотчетно парламенту. "Нельзя делать так, как приходит в голову. Сегодня встал с правой ноги - голосую так, а встал с левой - голосую эдак. Это непрофессиональная работа! Парламентская демократия имеет свои принципы и правила, которые известны и которым нужно следовать в максимально возможной степени", - подчеркнул Левитс, добавив, что, по его мнению, коалиция работоспособна.
На вопрос, как он в целом оценивает работу правительства по преодолению кризиса Covid-19, Левитс признал, что она была посредственной или почти посредственной, и выразил надежду, что по мере приближения выборов в Сейм парламент сможет работать лучше.
Поскольку заболеваемость Covid-19 в Латвии не уменьшается, президент в настоящее время не намерен требовать отставки какого-либо министра. Он сказал, что хотя показатели заболеваемости по-прежнему высоки, они растут не очень быстро.
"Мы наконец-то дождались начала массовой вакцинации, и теперь можно с уверенностью сказать, что мы разберемся с пандемией", - сказал Левитс.
Как сообщалось, на прошлой неделе представители правящей коалиции в Сейме проигнорировали решение правительства в течение двух недель не пересматривать ограничения по Covid-19 и решили разрешить с 7 мая работу на террасах заведений общественного питания. Против таких поправок проголосовала только коалиционный политик Вита Анда Терауда. Решение было особенно болезненным для главы правительства Кариньша, заявившего, что Сейм "начал свой индивидуальный путь", и выразившего неуверенность в том, как будет "регулироваться" сотрудничество между Сеймом и правительством в отношении разрешения кризиса Covid-19.