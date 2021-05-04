"Этого не должно быть": президент о решении Сейма смягчить некоторые ограничения

"Этого не должно быть в парламентской демократии. Я надеюсь, что это останется одним из редких случаев. Правящая коалиция должна работать вместе как в правительстве, так и в парламенте", - сказал Левитс.

По его мнению, со стороны Сейма это было стихийным голосованием. "Я бы сказал, что это такой разовый случай", - сказал Левитс.

При этом он не исключил, что теоретически такие ситуации могут повториться, однако подчеркнул, что это будет очень плохо как для самих парламентариев, так и для всего латвийского государства.

"Если кто-то раскачивает правительство - я думаю, жители это хорошо помнят и знают, кто это делает, 45

до следующих выборов [в Сейм] уже недалеко, и жители это запомнят", - сказал Левитс.

Он также отметил, что хотя парламент является представительством граждан, он должен координировать свои действия с правительством, которое подотчетно парламенту. "Нельзя делать так, как приходит в голову. Сегодня встал с правой ноги - голосую так, а встал с левой - голосую эдак. Это непрофессиональная работа! Парламентская демократия имеет свои принципы и правила, которые известны и которым нужно следовать в максимально возможной степени", - подчеркнул Левитс, добавив, что, по его мнению, коалиция работоспособна.

На вопрос, как он в целом оценивает работу правительства по преодолению кризиса Covid-19, Левитс признал, что она была посредственной или почти посредственной, и выразил надежду, что по мере приближения выборов в Сейм парламент сможет работать лучше.

Поскольку заболеваемость Covid-19 в Латвии не уменьшается, президент в настоящее время не намерен требовать отставки какого-либо министра. Он сказал, что хотя показатели заболеваемости по-прежнему высоки, они растут не очень быстро.

"Мы наконец-то дождались начала массовой вакцинации, и теперь можно с уверенностью сказать, что мы разберемся с пандемией", - сказал Левитс. 45