Встреча "Большой семерки" в Лондоне: страны обсудят борьбу с российской пропагандой

Около девяти утра по лондонскому времени (11 по московскому) в лондонский особняк Ланкастер-хаус начали прибывать министры семи самых экономически развитых стран мира. На встрече "семерки" они обсудят, помимо прочего, противодействие российской дезинформации. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен впервые приехал в Британию в этом качестве.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб примет участие в дискуссиях по Мьянме и отношениям с Китаем, Россией и Ираном. Также на повестке встречи ситуация в Ливии и Сирии, столкновения в Сомали, на Балканах и африканском Сахеле.

Помимо министров стран G7 - Британии, США, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, во встрече будут участвовать представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР. Они приглашены в качестве гостей. Также приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В мае в британском графстве Корнуолл пройдет саммит лидеров стран "Большой семерки".

Анализ

Джеймс Ландейл, корреспондент по дипломатическим вопросам

В особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона прошли не одни исторические переговоры, но такого дипломатического спиддейтинга, который начнется позже, он еще не видел.

В течение следующих пары дней министры будут перебегать из кабинета в кабинет круглые сутки, стараясь сделать как можно больше дел лицом к лицу со своими коллегами, впервые после месяцев виртуальной дипломатии.

Они будут обсуждать важные международные вопросы - от Китая до Мьянмы, от Эфиопии до Украины и от Сирии до африканского Сахеля.

Общая тема встречи - как лучше всего организоваться и встать на защиту международных правил и открытых обществ перед лицом автократий.

А для Британии, которая принимает саммит, это серьезное испытание репутации ее глобальной международной политики.

Что говорят о России?

Накануне Доминик Рааб и Энтони Блинкен провели на Даунинг-стрит пресс-конференцию, во время и после которой много говорили о действиях России на международной арене. Оба министра заявили, что их страны не стремятся к эскалации отношений, но действия российских властей мешают сближению.