"Главное, чтобы не была круглой и нервной". Щербатых прокомментировал свои слова о "толстых женщинах"

Напомним, Щербатых отметил, что для него очень важно, чтобы женщина не была толстой. "Я не говорю, что толстые женщины - это ненормально. Просто мне не нравится! Я абсолютно не смотрю (на них. - Прим. ред.). Я могу поздороваться, наверно, поговорить, но как на женщину не смотрю. Просто - нет", - категорично заявил экс-спортсмен.

Он признался, что после таких слов в соцсетях поднялась шумиха.

"Думаю, что эта суматоха возникла из-за слова "толстый". Если бы я сказал "дамы с лишним весом" или "более округлые, чем другие", то не было бы такой суматохи.

Никому же не нравится, когда говорят правду. Да, это были резкие слова, но они сразу же были услышаны - и вот какой ажиотаж! Однако соглашусь - мне нужно было подбирать более мягкие выражения, поскольку я никого не хотел задеть", - сказал изданию Щербатых.

Так, бывший штангист последовал совету, который ему дал тренер - людей нельзя называть "толстыми", надо говорить - "как персик": "Поэтому я от всего сердца извиняюсь перед дамами за свои грубые слова насчет анатомии тела. Женщины не толстые, они - персики!".