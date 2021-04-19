Пн, 19.04.2021
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Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии

Виктор Щербатых разочаровался в Tinder и заявил, что ему не нравятся толстые женщины

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Бывший штангист Виктор Щербатых был замечен в популярной соцсети для знакомств Tinder. В рамках шоу Kad viņas satiekas на STV Pirmā! он рассказал, удалось ли ему найти вторую половину.

По правде говоря, поиски любви оказались безуспешными: "Нет, у меня никого нет. Потому что все в масках, пальто и мне не нравятся толстые. Если я не вижу лица, то не могу подойти к человеку", - признался Щербатых, добавив, что удалил свой профиль в Tinder. 

"У нас нормальных мужчин осталось очень мало. Скажу, какие остались - полумужчины, плейбои, пьющие, наркоманы - ну нет мужчин!" - поделился наблюдениями Виктор.

Он в Tinder выразил симпатию нескольким дамам, но они не отреагировали в ответ, потому он стал размышлять - чего действительно женщины хотят? Почему пропускают нормальных мужчин, которые не пьют, не курят, приносят домой зарплату? 

Видео: Фрагмент шоу с Виктором Щербатых (на латышском)

Отвечая на вопрос, какой должна быть женщина его мечты, Щербатых сказал: "Мне важно, чтобы женщина не была толстой". 

27 лет своей жизни он посвятил спорту, а после завершения карьеры сбросил 40 лишних килограммов. Виктор не скрывает - это потребовало огромной работы и дисциплины, и он гордится результатом. Наверно, именно поэтому он ожидает от женщин такой же заботы о своем теле, ведь дамы в теле не в его вкусе. 

"Я не говорю, что толстые женщины - это ненормально. Просто мне не нравится! Я абсолютно не смотрю (на них. - Прим. ред.). Я могу поздороваться, наверно, поговорить, но как на женщину не смотрю. Просто - нет", - категорично заявил экс-спортсмен. 

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