Ну и что, что на обложке Playboy? Настя Ивлеева рассказала о комплексах
Российская телеведущая, актриса и видеоблогер Анастасия Ивлеева в своем Instagram ответила на несколько вопросов своих подписчиков о личной жизни.
Российская телеведущая, актриса и видеоблогер Анастасия Ивлеева в своем Instagram ответила на несколько вопросов своих подписчиков о личной жизни.
Недавно Ивлеева появилась на обложке журнала Playboy. Подписчики не оставили это без внимания и поинтересовались, есть ли у девушки комплексы. "Есть, скорее, моменты, которыми я недовольна! Лучше не доводить их до состояния "комплекс" и работать над собой!" - написала она в сториз.
На вопрос о том, разбирается ли Ивлеева в себе и в жизни, она ответила лаконично: "Возможно". Также ведущая поделилась, что до сих пор в восторге от своего нового увлечения - актерства.
Ранее Настя также рассказала, какой момент ее жизни был самым тяжелым. Оказалось, что это была диета - в конце прошлого года блогер показала фотографию, на которой она запечатлена в своем максимальном весе - 70 кг.