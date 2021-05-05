Ну и что, что на обложке Playboy? Настя Ивлеева рассказала о комплексах

Недавно Ивлеева появилась на обложке журнала Playboy. Подписчики не оставили это без внимания и поинтересовались, есть ли у девушки комплексы. "Есть, скорее, моменты, которыми я недовольна! Лучше не доводить их до состояния "комплекс" и работать над собой!" - написала она в сториз.

На вопрос о том, разбирается ли Ивлеева в себе и в жизни, она ответила лаконично: "Возможно". Также ведущая поделилась, что до сих пор в восторге от своего нового увлечения - актерства.