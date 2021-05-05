KPV LV не исключает возможность выхода из коалиции

Вечером в среду правление партии еще раз направило премьер-министру Кришьянису Кариньшу просьбу снять с должности бывшего члена партии, министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел в Национальное объединение. KPV LV отмечает, что дальнейшее занимание министром должности является нарушением коалиционного договора, так как он присоединился к другой партии.

В качестве крайнего решения партия не исключает выхода из коалиции. "Такая возможность не исключена. Есть желание найти самый корректный способ отношения к государству. Нужно понимать, что есть какой-то порядок, по которому мы сотрудничаем или не сотрудничаем", - указал член правления KPV LV.

В свою очередь Новая консервативная партия встречалась с премьером неделю назад. Член правления НКП Кришьянис Фелдманс, протоколировавший разговор, указал, что во время встречи ничего не говорилось о переделе конкретных должностей.

НКП ожидает, что установленное в коалиционном договоре правило о принадлежности министра к конкретной партии будет отменено, или же сложившаяся ситуация будет легитимизирована.