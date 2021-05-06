Индонезия высылает российскую туристку, которая зашла в магазин с нарисованной маской для лица

Инцидент произошел на курорте Бали. Местная администрация уже предупреждала что не допустит нарушений гигиенических требований.

В конце апреля в Сети было опубликовано видео, на котором гражданка России зашла в магазин с нарисованной на лице медицинской маской. Видео вызвало возмущение у населения Индонезии, так как иностранные туристы также должны соблюдать карантинные требования.

Видео: Гражданка России заходит в магазин с нарисованной на лице медицинской маской

После того, как видео стало популярным, иммиграционная служба Индонезии подтвердила, что паспорта обоих участников инцидента были конфискованы и что власти рассматривают возможность их депортации. Мужчина был опознан как гражданин Тайваня, а женщина была из России.