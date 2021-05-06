PVD: в апреле не выявлено ни одного случая птичьего гриппа

Она отметила, что PVD все реже получает сообщения о гибели птиц. Это может быть связано с тем, что в отличие от холодных месяцев года дикие водоплавающие птицы теперь больше не собираются вместе, поэтому распространение заболевания уменьшается.

На прошлой неделе для исследования на птичий грипп был передан только один мертвый лебедь, у которого инфекция не подтвердилась.

В целом из исследованных в Латвии 133 водоплавающих птиц грипп был обнаружен у 49, в основном у лебедей. В феврале было обнаружено 34 случая птичьего гриппа, в марте - 15.

Как сообщила Волка, с учетом того, что в прошлом месяце случаев птичьего гриппа не обнаружено, а также ситуация улучшается в целом по Европе,

в мае в Латвии планируется отменить ограничения, предписывающие содержать домашних птиц в закрытых помещениях, которые действовали с 26 февраля.