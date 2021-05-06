Главы МИД G7 назвали поведение России безответственным и дестабилизирующим

Министры G7 выразили озабоченность текущей политикой России, включая размещение сил вдоль украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму.

Министры выразили сожаление по поводу "ухудшения отношений России с Западом" и подчеркнули необходимость соблюдения Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В документе на 27 страниц министры выразили обеспокоенность политическим кризисом и кризисом в области прав человека после президентских выборов 2020 года в Беларуси, а также призвали Китай "уважать права человека и основные свободы".

Министры заявили, что нарушения прав человека в Северной Корее и переворот в Мьянме также вызывают озабоченность.

Сообщение было сделано после напряженных трехдневных переговоров перед предстоящим саммитом G7 в британском графстве Корнуолле, который пройдет в мае.