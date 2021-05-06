Чт, 6.05.2021
Массовая вакцинация от Covid-19 в Латвии началась, и теперь темп вакцинации будет зависеть исключительно от желания населения сделать прививку. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
10

Главы МИД G7 назвали поведение России безответственным и дестабилизирующим

ФОТО: Niklas HALLE N / European Commission / AFP

В заявлении, сделанном в среду, 5 мая, министры иностранных дел "Большой семерки" (G7) выразили глубокую озабоченность "безответственным и дестабилизирующим поведением России", одновременно выражая сожаление по поводу ухудшения отношений между Москвой и Западом, сообщает DPA.

Министры G7 выразили озабоченность текущей политикой России, включая размещение сил вдоль украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму.

Министры выразили сожаление по поводу "ухудшения отношений России с Западом" и подчеркнули необходимость соблюдения Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В документе на 27 страниц министры выразили обеспокоенность политическим кризисом и кризисом в области прав человека после президентских выборов 2020 года в Беларуси, а также призвали Китай "уважать права человека и основные свободы".

Министры заявили, что нарушения прав человека в Северной Корее и переворот в Мьянме также вызывают озабоченность.

Сообщение было сделано после напряженных трехдневных переговоров перед предстоящим саммитом G7 в британском графстве Корнуолле, который пройдет в мае.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел "Большой семерки" собираются для встречи в Лондоне. Это первые очные переговоры всех участников группы за два года. В понедельник вечером, 4 мая, министры впервые за это время увидели друг друга лично за ужином и провели несколько встреч в неполном формате.

НАВЕРХ
Back