Сейм признал геноцид армян в Османской империи. Турция назвала это "попыткой переписать историю"

В документе отмечается, что важно помнить потерянные жизни людей, погибших в результате геноцида армян, организованного властями Османской империи - массовые убийства и насильственные переселения, которые начались 24 апреля 1915 года с задержания армянских интеллектуалов и активистов в тогдашнем Константинополе.

Сейм в декларации подчеркивает, что осуждает преступления, убийства и насильственные переселения, совершенные Османской империей против армянского народа.

Парламент Латвии ссылается на Конвенцию ООН о предупреждении геноцида и наказании за него и резолюцию Европейского парламента, признающую эти события геноцидом в соответствии с Конвенцией о предупреждении геноцида и наказании за него.

Сейм подчеркивает, что Латвия осуждает все преступления против человечества и осознает свою обязанность признавать и отмечать эти преступления, чтобы предотвратить их повторение. 1

В принятом документе говорится, что в результате действий османских властей многие армяне были насильно депортированы в другие регионы империи, что привело к гибели многих людей из-за голода, физического насилия и убийств.

В заявлении Сейм также подчеркивает, что чтит память всех жертв геноцида армян и отдает дань уважения выжившим, а также выражает убежденность в том, что открытые и свободные дискуссии по историческим вопросам неразрывно связаны с развитием зрелой демократии.

Парламент Латвии призывает международное сообщество оценить эти исторические события и посмотреть в будущее, которое представляет собой стремление построить свободное от насилия и нетерпимости - будущее, в котором будут соблюдаться права человека и каждый человек может чувствовать себя свободным и защищенным.

МИД Турции осудил решение парламента Латвии, назвав принятый документ "ничтожной попыткой переписать историю по политическим мотивам". 1

"Отвергаем и решительно осуждаем это провальное и незаконное решение", - цитирует МИД Турции "Медуза".

Контекст:

24 апреля 1915 года власти тогдашней Османской империи арестовали сотни представителей армянской интеллигенции, многие из которых были немедленно убиты. За этим последовали бунты и массовые убийства по всей империи, а также приказ о массовом переселении армян из Малой Азии через пустыню в Месопотамию и Сирию. Тысячи депортированных армян погибли в пути из-за болезней, голода, нападений бандитов и жестокого обращения сопровождающих их солдат.

По данным армянских историков, в Османской империи во время Первой мировой войны было убито около полутора миллионов армян. В исторической Армении, на северо-востоке Турции, в результате геноцида и депортаций армянская община была уничтожена полностью.

Армения требует, чтобы современная Турция признала геноцид, но Анкара категорически отказывается делать это и продолжает считать, что число армянских жертв оценивается в полмиллиона, а не в полтора миллиона, как заявляет Ереван.