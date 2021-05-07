Пт, 7.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka

Превысил в два раза: в Видземе водитель без прав ехал со скоростью 184 км/ч

ФОТО: fujji/Shutterstock

Зане Васкане, старший специалист Управления государственной полиции Видземского региона, сообщила, что в Видземе был задержан водитель без водительских прав, ехавший со скоростью 184 км/ч.

В воскресенье, 2 мая, около 15:30 дорожные инспекторы, осуществляющие ежедневный мониторинг дорожного движения в Лигатненском районе, на трассе Аугшлигатне - Скривери зафиксировали автомобиль Audi, водитель которого особенно торопился.

По словам Васкане, водитель превысил допустимую скорость более чем на 90 километров в час - в месте, где ограничение скорости составляет 90 км/час, он двигался со скоростью 184 км/час.

В ходе проверки водителя полиция обнаружила, что за рулем Audi сидел молодой человек 2001 года рождения, не имевший водительских прав.

Полиция возбудила два дела об административных правонарушениях - как за вождение без водительских прав, так и за превышение разрешенной скорости движения более чем на 60 км/ч.

Госполиция напоминает, что превышение скорости снижает способность водителя своевременно реагировать на происходящее вокруг него, что ставит под угрозу безопасность его и других участников дорожного движения.

НАВЕРХ
Back