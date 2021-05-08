В Юрмале задержали пьяного за рулем. В салоне был младенец, его увезли в больницу

Начальник дежурной службы полиции Янис Гасъюнс сообщил, что "таким образом пришли к выводу о том, что водитель, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения", и информация была передана в дежурную часть Юрмальской муниципальной полиции.

К счастью, ближайший экипаж оказался в нужном месте в нужное время и остановил подозрительную машину в считанные минуты.

ФОТО: Кадр из видео

В салоне автомобиля, за рулем которого был пьяный водитель, находился двухмесячный младенец. 2

Спустя мгновение мужчину арестовали, а на место происшествия вызвали бригаду медиков, так как ребенку потребовалась помощь, и его доставили в Детскую клиническую университетскую больницу.

На место также прибыл экипаж Дорожной полиции, и, как выяснилось, водителю уже ранее запретили управлять автомобилем. В результате пойманный мужчина был привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Помимо этого информацию о происшествии передали в социальные службы. Они обратят внимание на быт этой семьи.

В случае, если в отношении ребенка в данном инциденте будут установлены какие-либо уголовные правонарушения, немедленно будут задействованы сотрудники правоохранительных органов.

Неофициально известно, что опасности для здоровья и жизни малыша нет.