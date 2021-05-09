Трансперсона Мадара начала сбор средств для операции по смене пола

Мадара родилась мужчиной. В конце 2019 года она начала полную гормональную терапию и уже весной 2020 года получила официальный диагноз, чтобы начать процесс частичной смены пола. Первый шаг - смена имени.

На сайте GoGetFunding она призывает сделать пожертвование на полную смену пола.

"Жизнь, как вы знаете, не просто черно-белая, она должна быть красочной и приносить удовольствие. Для меня она была черно-белой до 2019 года. Теперь жизнь приобрела краски, но чтобы в полной мере насладиться ими, получить прекрасные воспоминания и прожить позитивную жизнь, мне нужна операция по смене пола, которая стоит дорого, и поэтому я здесь", - пишет Мадара.

Она продолжает: "Сейчас есть ограничения, но я бы хотела, чтобы в моей жизни было меньше дисфорических моментов и я могла бы жить своей жизнью, а не просто существовать. Я зашла так далеко, будучи одна, но теперь я не смогу справиться без вашей помощи".

Согласно опубликованной информации, Мадаре на операцию по смене пола необходимо 40 тысяч евро.