Очередная авария возле кладбища в Дарзини закончилась госпитализацией двух человек

В печально известном месте недалеко от кладбища Тилдери в Дарзини уже неоднократно случались ДТП с пострадавшими. В полдень 7 мая произошла еще одна авария, в результате которой были госпитализированы два человека с травмами. В инциденте участвовали два автомобиля - Volkswagen Caddy, водитель которого, как сообщается, и стал причиной аварии, и Mitsubishi.

"Он ехал из сельской местности со стороны Саласпилса и решил, что успеет проскочить. Он не проскочил и столкнулся с этим, а потом остановился посреди дороги", - рассказал очевидец произошедшего программе Degpunktā, указав сначала на Volkswagen, а затем на Mitsubishi.

Пока спасатели были в пути, в этом месте произошло еще одно происшествие - водитель грузовика, проезжая препятствия, случайно зацепил Audi из соседней полосы. Инцидент был незначительным, и ситуация разрешилась для обоих водителей без вмешательства полиции.

ФОТО: Кадр из сюжета Degpunktā

Однако что касается первого инцидента с пострадавшими, то там у сотрудников правоохранительных органов работы хватило - возбуждено уголовное дело. На момент госпитализации состояние здоровья пострадавших водителей было удовлетворительным, летальный исход не угрожал ни одному из них.