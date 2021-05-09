Глава Минздрава Омской области пропал в лесу. Он был главврачом больницы, где лечили Навального

7 мая Мураховский уехал с охотбазы в лесу Большеуковского района Омской области и пропал. Его начали искать 8 мая - сначала знакомые, а затем местные полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и волонтеры из отряда "Лиза Алерт". На поиски отправили вертолет и дроны.

В УМВД по Омской области сначала сообщили об исчезновении человека 1971 года рождения. Затем там подтвердили, что речь идет о министре регионального здравоохранения Александре Мураховском.

Поиск вести сложно, так как лес в районе деревни Поспелово, где находится охотбаза, труднопроходим и заболочен. Спасатели нашли квадроцикл пропавшего - его обнаружили 9 мая в 6,5 км от охотбазы.

До своего нынешнего назначения Мураховский работал главврачом больницы, в которую 20 августа 2020 года привезли оппозиционера Алексея Навального, которому стало плохо в самолете, летевшем из Томска.

Бригада скорой помощи доставила Навального в больницу № 1, где он впал в кому. На тот момент главврач Александр Мураховский заявлял, что состояние Навального вызвано резким понижением сахара в крови. Он также говорил, что пациента не нужно перевозить в госпиталь в Берлин, как того хотели родственники, его лечащие врачи и врачи берлинской клиники Charite.

Позже Навального все же транспортировали в Берлин, где медики объявили, что политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Позднее немецкое правительство сообщило, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

В омской больнице настаивали на том, что анализы Навального об этом не свидетельствовали.

Значительная часть руководства больницы скорой медицинской помощи № 1, которое работало там в то время, когда привезли Навального, по разным причинам сменилась.

Один из тех, кто следил за состоянием здоровья Навального, заместитель главврача Анатолий Калиниченко, уволился в октябре 2020 года. Заместитель главврача по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин умер в феврале 2021 года в возрасте 55 лет от сердечного приступа. Заведующий отделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев умер в марте 2021 года в возрасте 63 лет после перенесенного в декабре инсульта.