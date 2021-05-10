В пресс-конференции приняли участие:

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Индра Дрейка,

Министр здравоохранения Даниэль Павлются,

директор Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Ивета Гаваре,

Директор NMPD Лиене Ципуле,

Председатель правления BKUS Валтс Аболс,

Председатель правления PSKUS Ринальд Муциньш,

Председатель правления RAKUS Имантс Паэглитис.

Видео: Пресс-конференция

Павлютс: правительство должно быть готово к введению "концепции D+"

"Учитывая, что заболеваемость Covid-19 в Латвии растет, а эпидемиологическая ситуация ухудшается, правительство должно быть готово запустить "концепцию D+", введя более строгие ограничения", - заявил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По его мнению, нынешняя ситуация очень похожа на декабрь прошлого года, когда в сфере здравоохранения было объявлено чрезвычайное положение.

Латвия входит в число немногих европейских стран, где заболеваемость продолжает расти, и она выше, чем в среднем по Европе, сказал Павлютс, подчеркнув, что сейчас не время для смягчения мер безопасности и ограничений.

Хотя формально параметры для "концепции D+" не реализовались,

Павлютс считает, что над ее введением нужно думать сейчас, "не дожидаясь последнего момента, когда будет действительно плохо".

Как сообщалось, ранее медики выразили обеспокоенность эпидемиологической ситуацией в Латвии и призвали Сейм и правительство предпринять меры, чтобы предотвратить рост заболеваемости.

Представители Минздрава, Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), Детской клинической университетской больницы, Клинической университетской больницы им. Страдиньша и Рижской Восточной клинической университетской больницы обратились к Сейму и правительству с открытым письмом, в котором выражают обеспокоенность ситуацией.

Медики подчеркивают, что данные о заболеваемости Covid-19 в последние недели ясно указывают на то, что эпидемиологическая ситуация ухудшается.

Рост заболеваемости наблюдается на всей территории страны и практически во всех возрастных группах, в том числе среди детей и молодежи.

В письме отмечается, что примерно 90% случаев заболевания в Латвии вызваны британским штаммом коронавируса, а кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 435 случаев на 100 тысяч населения, что значительно превышает средний уровень заболеваемости в ЕС - 340 случаев. SPKC подчеркивает, что с начала апреля рост заболеваемости составил 35,5%, а на прошлой неделе по сравнению с предыдущей - 11,4%.

Индекс репродукции Covid-19 составляет 1,09, что также свидетельствует о том, что распространение инфекции увеличивается.

SPKC отмечает, что одной из причин роста заболеваемости является распространение более заразного британского штамма. Другой важной причиной, которая способствует распространению Covid-19, является несоблюдение дистанцирования, увеличение мобильности людей, близких контактов, а также недостаточное соблюдение других мер предосторожности.

Как отмечает директор NMPD Лиене Ципуле, рост заболеваемости вызывает большую обеспокоенность по поводу того, что может повториться ситуация декабря-января, когда в больницах находилось более 1200 пациентов с Covid-19.

Председатель правления Рижской Восточной больницы Имант Паэглитис подчеркнул, что в больнице лечатся более трети заболевших Covid-19 и почти у половины инфекция протекает тяжело. Средний возраст больных - 65 лет. "С января в больнице не было момента, когда персонал отделений реанимации мог бы взять передышку и почувствовать улучшение ситуации", - сказал руководитель больницы, отметив, что пятая часть пациентов реанимационных отделений умирает.

"Сейчас мы приблизились к тому, чтобы, сохранив и усилив ограничения, осенью, после всеобъемлющей вакцинации, могли вернуться к нормальной жизни. Или же поддаться иллюзии отдельных послаблений и вновь упасть в бездну Covid-19. Это падение может потребовать в Латвии множества жизней, а также приведет к выгоранию людей в медицине", - подчеркнул Паэглитис.