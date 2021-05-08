Медики призвали Сейм и Кабмин действовать, иначе мы снова окажемся "в бездне пандемии"

Представители Минздрава, Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), Детской клинической университетской больницы, Клинической университетской больницы им. Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больницы обратились к Сейму и правительству с открытым письмом, в котором выражают обеспокоенность ситуацией.

Медики подчеркивают, что данные о заболеваемости Covid-19 в последние недели ясно указывают на то, что эпидемиологическая ситуация ухудшается. Рост заболеваемости наблюдается на всей территории страны и практически во всех возрастных группах, в том числе среди детей и молодежи.

В письме отмечается, что примерно 90% случаев заболевания в Латвии вызваны британским штаммом коронавируса, а кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 435 случаев на 100 тысяч населения, что значительно превышает средний уровень заболеваемости в ЕС - 340 случаев. SPKC подчеркивает, что с начала апреля рост заболеваемости составил 35,5%, а на прошлой неделе по сравнению с предыдущей - 11,4%.

Индекс репродукции Covid-19 составляет 1,09, что также свидетельствует о том, что распространение инфекции увеличивается. 8

SPKC отмечает, что одной из причин роста заболеваемости является распространение более заразного британского штамма. Другой важной причиной, которая способствует распространению Covid-19, является несоблюдение дистанцирования, увеличение мобильности людей, близких контактов, а также недостаточное соблюдение других мер предосторожности.

Как отмечает директор NMPD Лиене Ципуле, рост заболеваемости вызывает большую обеспокоенность по поводу того, что может повториться ситуация декабря-января, когда в больницах находилось более 1200 пациентов с Covid-19.

Председатель правления Рижской Восточной больницы Имант Паэглитис подчеркнул, что в больнице лечатся более трети заболевших Covid19 и почти у половины инфекция протекает тяжело. Средний возраст больных - 65 лет.

"С января в больнице не было момента, когда персонал отделений реанимации мог бы взять передышку и почувствовать улучшение ситуации", - сказал руководитель больницы, отметив, что пятая часть пациентов реанимационных отделений умирает.

"Сейчас мы приблизились к тому, чтобы, сохранив и усилив ограничения, осенью, после всеобъемлющей вакцинации, могли вернуться к нормальной жизни. Или же поддаться иллюзии отдельных послаблений и вновь упасть в бездну Covid-19. 8