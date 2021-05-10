Чехия собирается потребовать от России около 47 млн долларов за взрывы в Врбетице

Эта компенсация за затраты на расчистку территории после взрывов боеприпасов, которые были оплачены из бюджета.

Компенсацию власти Чехии собираются потребовать в рамках международного права.

Один миллиард крон - это предварительная сумма, по мере оценивания ущерба требования могут быть пересмотрены и сумма может увеличиться, сообщает Чешское телевидение.

Иск о компенсации власти страны намерены подготовить в течение нескольких недель.

Депутат чешского парламента Ондржей Бенешик отметил, что Чехии будет трудно добиться компенсации от России, однако, считает он, процесс следует начать хотя бы для того, чтобы показать, что "мы не будем такое терпеть". 1

Напомним, Чехия в апреле обсудила агентов ГРУ в организации взрыва, произошедшего в 2014 году в деревне Врбетице. За обвинениями последовала высылка 18 российских дипломатов, на что Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатов.

Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали страны Балтии и Словакии.