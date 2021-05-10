Президент Латвии встретится с папой римским Франциском

Визит посвящен 100-летию отношений между Латвией и Святым престолом.

Также в программе визита президента сегодня запланирована встреча с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, которому Левитс вручит государственную награду Латвии - орден Трех звезд I степени.

Во второй половине дня президент вместе с супругой Андрой Левите примет участие в презентации сборника статей о дипломатических отношениях Латвии и Ватикана.

11 и 12 мая состоится официальный визит президента в Италию, где он встретится с президентом этой страны Серджо Маттареллой, президентом Сената Марией Элизабеттой Альберти-Казеллати и другими официальными лицами. Визит посвящен 100-летию признания Латвии де-юре и установления дипломатических отношений с Италией, а также 30-летию их восстановления.

В Риме Левитс также выступит с лекцией в оборонном колледже НАТО, который в этом году отмечает 70-летие, и встретится с его руководством.