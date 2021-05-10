Арестован подозреваемый в краже психотропных препаратов сотрудник NMPD

Не упоминая место работы человека, отдел по связям с общественностью Государственной полиции подтвердил LETA, что задержанный в качестве меры пресечения был заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет.

Полиция обнаружила предмет, похожий на огнестрельное оружие, использованный при ограблении, в настоящее время назначена экспертиза для выяснения типа оружия.

Полиция подтвердила, что было назначено обследование, чтобы выяснить, находился ли мужчина в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного воздействия на момент задержания. Результаты экспертизы пока неизвестны.

Уже сообщалось, что в прошлую пятницу, 7 мая, около 17:27 полиция получила вызов в аптеку в Олайне, где неизвестный мужчина в маске, угрожая фармацевту предметом, похожим на оружие, похитил пять упаковок наркотиков строгой отчетности.

Человек был одет в черное, а на место происшествия прибыл на велосипеде. Полиция арестовала его в субботу, 8 мая.

Директор NMPD Лиене Ципуле сообщила LETA, что, увидев фотографию этого человека в аккаунте Госполиции в Facebook, она узнала сотрудника NMPD и сообщила об этом в полицию.

Она указала, что если задержанный был сотрудником NMPD, то он совершил ограбление в нерабочее время. Ципуле сказала, что этот сотрудник недолго работал фельдшером. Он не аттестован. "Если подтвердится, что он наш сотрудник, его немедленно уволят", - пояснила директор NMPD.