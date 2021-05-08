Задержан мужчина, который в Олайне пригрозил фармацевту и выкрал медикаменты

Напомним, в пятницу, 7 мая, около 17:27 в Олайнский участок Рижского регионального управления Госполиции поступил вызов в аптеку в Олайне, где пока что неопознанный мужчина в маске угрожал фармацевту предметом, похожим на оружие, и украл пять упаковок строго контролируемых медикаментов.