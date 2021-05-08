Сб, 8.05.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Задержан мужчина, который в Олайне пригрозил фармацевту и выкрал медикаменты

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Благодаря предоставленной жителями информации, выяснена личность возможного грабителя в Олайне, и в субботу, 8 мая, Госполиция его задержала.

Стражи порядка выражают благодарность жителям за отзывчивость.

Напомним, в пятницу, 7 мая, около 17:27 в Олайнский участок Рижского регионального управления Госполиции поступил вызов в аптеку в Олайне, где пока что неопознанный мужчина в маске угрожал фармацевту предметом, похожим на оружие, и украл пять упаковок строго контролируемых медикаментов.

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