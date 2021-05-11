В Казани в школе открыли стрельбу: погибли девять человек

Первоначально сообщалось, что в школу зашли двое вооруженных людей и открыли огонь по ученикам, однако затем выяснилось, что нападавший был один, он задержан.

Как сообщает Baza, его зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет, он учился на четвертом курсе колледжа, но был отчислен, так как перестал посещать занятия. Его называли "тихим и неконфликтным студентом". Несколько дней назад он завел Telegram-канал, в котором называл себя "богом". Утром перед стрельбой в школе он заявил, что

"убьет огромное количество биомусора", после чего совершит самоубийство. 4

Перед нападением на гимназию стрелок оставил несколько сообщений в своем телеграм-канале.



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Оружием Галявиев владел официально, разрешение на него, как сообщил депутат Александр Хинштейн, он получил 28 апреля.

Источник "Интерфакса" сообщал, что преступников было двое. Источники Mash сообщили, что нападавшего убили во время операции.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, заявил, что преступник действовал один и "других пособников не определили". Информацию о втором нападавшем также опровергли в полиции.

Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что погибли девять человек - восемь детей и учительница. Еще более 20 человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

"Медуза" отмечает, что 18 раненых - подростки младше 15 лет, шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. 4

Кадры эвакуации детей из школы №175 в Казани, где устроили стрельбу.



Видео из соцсетей pic.twitter.com/Mc6fhw08YH — Дождь (@tvrain) May 11, 2021

По данным Baza, основной мишенью Галявиева был 8А класс, именно в нем училось большинство погибших детей. Среди погибших - учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Как пишет ТАСС, она вела урок у пятого класса и вышла из кабинета, услышав звуки стрельбы. Ей было 25 лет.

Как сообщает Mash, Галявиев пришел в школу с дробовиком Hatsan ESCORT. Таким же был вооружен Владислав Росляков, который убил 20 человек в керченском колледже в 2018 году. Галявиев получил разрешение на оружие 28 апреля этого года.

Как пишет "Бизнес Online", полиция также выехала к дому, где прописан задержанный нападавший. Как отмечает Baza, он заявил, что заложил бомбу по этому адресу. Правоохранительные органы будут штурмовать квартиру. Жильцы дома были эвакуированы из своих квартир. Угроза взрыва пока не подтвердилась, у дома работали экстренные службы.