21 февраля 2018 года латышка Лига Скромане и ее сестра Илзе отправились в Индию, штат Керала, на занятия в Аюрведический центр дхармы и исцеления. 14 марта Лига исчезла, а спустя 40 дней была найдена мертвой. Спустя три года после трагического события парень девушки Эндрю Джордан активно следит за ходом следствия и пытается участвовать в процессе расследования. Портал Apollo.lv поговорил с Эндрю Джорданом.

- Какой была Лига?

- Она была ангелом. Определенно ангелом. Она была идеальна во всех отношениях. Лига была очень чуткой, внимательной, доброй и заботливой… Она была очень милым человеком.

Но она была в замешательстве и чувствовала себя потерянной. Она искала много ответов. Экзистенциальные ответы… Ответы о смысле жизни.

Когда она была помладше, то лечилась в психиатрической больнице. У нее были психологические проблемы.

ФОТО: Sunith Sukumaran/Facebook.com

- Что с ней случилось?

- За два года до того, как я встретил ее, она пережила психологический срыв после церемонии аяуаска - духовного очищения - в Нидерландах. Она не была счастлива. Она была совершенно сбита с толку. У нее не было четкой цели, даже в повседневной жизни. Она была очень очень взволнована.

Она поехала в Индию, потому что пережила очередной психологический срыв. В 2017 году мы вместе прошли церемонию аяуаска в Великобритании. Для Лиги - это была вторая церемония. И на этой церемонии она полностью сломалась... Она пыталась покончить с собой. И у нее случился очередной нервный срыв.

Аяуаска - психотропный напиток, который обычно готовят из лиан, смешивая их с разными видами растений. Напиток используется в религиозных целях несколькими коренными племенами тропических лесов Амазонки. Он используется в качестве религиозного таинства и является одним из наиболее часто используемых психотропных веществ в шаманизме в мире.

- Какой она была после церемонии аяуаски?

- С тех пор она стала другим человеком. Она не могла нормально общаться. Она не хотела ничего делать. Она полностью поддалась. Она трижды пыталась покончить с собой, потому что находилась в очень депрессивном состоянии. Она считала, что ее душу украли или забрали. А ее тело было похоже на пустую ракушку. Она просто хотела умереть. Она была убеждена, что это единственный способ преодолеть депрессию.

Жила в постоянном беспокойстве… Боялась спать. Она всего боялась. Я будто жил с призраком.

- Что она пыталась найти?

- Она пыталась найти смысл жизни, способ быть счастливой. Первая церемония аяуаски помешала достижению этой цели. Она открыл ящик Пандоры. Она не могла понять всех эмоций, которые испытала на церемонии. Было так много вопросов без ответа, потому что ее душа была "похоронена" на церемонии. Она не могла забыть тех эмоций после этой церемонии.

Я считаю, что это [причина психологических проблем] могло быть детской травмой, которую удалось преодолеть, но которая появилась снова, потому что такое часто случается после церемонии аяуаски. Или же могло быть что-то еще.

Она вела себя очень сюрреалистично после второй церемонии аяуаски. Она была в отчаянии, это было очень, очень странно, она чувствовала, что не живет в реальном времени.

- Почему Лига поехала именно в Индию?

Илзе, сестра Лиги, решила и посоветовала отвезти ее в Индию, потому что знала о месте, которое могло бы помочь Лиге. Илзе спросила меня, может ли она отвезти Лигу в Индию. Я согласился очень неохотно, но это была просто отчаянная ситуация.

Я заботился о ней как мог, но безрезультатно. Поэтому в феврале 2018 года Илзе отвезла Лигу в Индию.

- Почему вы не хотели, чтобы Лига поехала в Индию?

- Я так волновался из-за всей этой ситуации. Я не думал, что это хорошая идея, но я был в отчаянии. Я согласился. И просто надеялся на лучшее.

- Вы поехали вместе с Лигой?

- Нет, я с ней не поехал. Я остался в Ирландии. Она поехала со своей сестрой Илзе.

- Расскажите, пожалуйста, что произошло 14 марта 2018 года?

- Я знаю лишь то, что Лига покинула Аюрведу, чтобы купить сигареты. Затем она ушла из Аюрверды и пошла на рикшу. Она села в рикшу и попросила водителя отправиться на ближайший пляж, потому что знала, что ее любимые сигареты, ее любимая марка сигарет, продаются в магазине на ближайшем пляже.

Она не сказала водителю рикши название пляжа, потому что не знала его. Однако водитель рикши отвез Лигу на туристический пляж Ковалам, расположенный в 40 минутах езды.

Согласно версии, представленной индийской полицией, Лига прошла четыре километра на север вдоль пляжа, где она встретила двух парней. Два молодых человека предложили Лиге марихуану, и она пошла с ними. Но дело в том, что она никогда раньше не курила марихуану. Она ненавидела, что я курил марихуану. Она даже не разговаривала со мной, когда я курил марихуану. Так что она была очень против… Так что шансов, что она пойдет с этими парнями, вообще не было. Я не верю в то, что говорит полиция.

Полиция считает, что она вместе с парнями пошла в небольшой лес у реки, где они курили сигареты, пока Лига не потеряла контроль над своим телом. Потом парни ее сексуально использовали. Когда Лига пришла в сознание, она захотела домой, молодые люди не хотели отпускать ее. Затем между ребятами и Лигой разгорелся спор, и ребята ее убили.

- Куда хотела пойти Лига?

- И здесь начинается путаница относительно того, где именно она вышла из рикши, потому что, когда я впервые приехал в Индию и начал участвовать в расследовании, полиция сказала мне, что она вышла на пляже Ковалам. Только после полицейского расследования мне сказали, что она шла примерно три-четыре километра на север по пляжу в Тхируванантхапурам, в небольшую рыбацкую деревню.

Я подозреваю, что ее спрятали на вилле в этом регионе.

ФОТО: Фото экрана карты

- Как тем двум мужчинам удалось уговорить Лигу пойти с ними, если она до этого никогда не соглашалась на предложение покурить марихуану?

- Я не верю, что история, о которой рассказывает полиция, произошла на самом деле. Я не думаю, что эти парни имели какое-либо отношение к убийству Лиги. Я также не верю, что она добровольно пошла с ними. Молодые люди плохо говорили по-английски. Они бы не знали, как разговаривать с ней.

В истории, которую предоставляет полиция, есть пробелы на многих уровнях. Есть много доказательств, которые были "похоронены" и проигнорированы.

- Как вы думаете, кто тогда преступник?

- Думаю, это были влиятельные люди, прекрасно говорившие по-английски. Это могли быть гиды, учителя йоги, владельцы отелей или кто-то, кто мог отвезти ее к себе домой, обеспечить хорошие условия и завоевать ее доверие.

На пляже Ковалам находятся элитные курорты, пятизвездочные отели и очень эксклюзивные и роскошные виллы. Есть разные причины, почему я так думаю...

Женщины из западных стран в Индии как валюта. Женщин продают другим людям. В пляжной зоне Ковалама проживают представители мафиозных группировок.

Здесь также проживают представители русской мафии, так как это известный район русской мафии. Возможно, она встретила русскоговорящего мужчину и согласилась поехать с ним.

Раньше, когда мы вместе бывали за границей, я видел, как она реагировала на русскоговорящих людей. Сразу могла подружиться с ними. Оба казались давними друзьями. Такая вероятность тоже существует.

Я думаю, что это также могут быть мужчины, которых полиция знает и кому могла помочь выбраться из неприятностей, потому что подобные вещи происходят в Индии каждый день. Полиция всегда знает, что происходит. Они позволяют местным преступникам избежать уголовной ответственности. И так полиция зарабатывает деньги, потому что получает низкую зарплату.

Не исключено, что преступники дали взятку в размере 40 000 рупий, поэтому полиция нашла местных ребят, чтобы "свалить" на них убийство. Я думаю, что это именно то, что сделала полиция.

Из-за этого, я подозреваю, что полиция что-то скрывает, но это все мои предположения...

- Вы уже несколько раз заявляли СМИ, что свитер - это подозрительное доказательство убийства Лиги. Расскажите, пожалуйста, об этом свитере.

- Подозрительное доказательство - это одежда, которая ей не принадлежала. Когда мы спросили полицию о свитере, который был на Лиге, они ответили, что двое подозреваемых весь день насиловали Лигу, но один из них пошел домой и принес дорогой шерстяной свитер итальянского дизайнера, потому что Лига сказала, что ей холодно.

У этой версии нет никакой логики, потому что свитер был сшит дизайнером, он идеально на ней сидел и такой предмет одежды не носят местные жители. (..) Я думаю, что это очень весомая зацепка.

- Неужели Лига действительно исчезла на 40 дней?

По данным полиции, она была убита в день исчезновения, но это невозможно, учитывая состояние останков ее тела.

Когда мы нашли ее тело, оно не выглядело так, как будто пробыло там 40 дней. Похоже, его выбросили за несколько дней до того, как нашли. Тело не разложилось так, как если бы оно пробыло там 40 дней.

Ее нашли 20 апреля, через месяц после того, как ее видели в последний раз. Полиция считает, что она пробыла там 40 дней, но каждый местный житель, с которым я говорил, утверждал, что ее тело не могло находиться там больше месяца. Тело бы разложилось, если бы больше месяца пролежало на температуре +40 градусов.

Я консультировался с некоторыми экспертами в области расследования. Я поговорил с одним адвокатом, который сказал мне: "Посмотри на тело, посмотри на фотографии. Невозможно, чтобы труп находился там 40 дней".

Эти эксперты заявили, что ее труп находился там не больше недели. Либо ее убили в тот же день, когда она исчезла, и ее тело было в подвале или в темном сухом месте, либо Лига была жива до той недели, когда ее нашли. Точно сказать не можем. Я думаю, она была заключена и жива, а потом ее убили за неделю до того, как нашли.

- Вы тоже ездили в Индию?

- Да, я поехал в Индию через три дня после исчезновения Лиги. Я пробыл там три месяца после ее убийства. Как только я получил сообщение от Илзе о том, что Лига пропала, я начал готовиться к поездке в Индию. На следующее утро моя виза была готова, и я летел в Индию первым возможным рейсом. 17 марта я прибыл в Индию. Я сразу же пошел на пляж и начал ее поиски.

- Какую роль в расследовании сыграла полиция?

- Уже в тот же день я понял, что полиция не заинтересована в поисках Лиги.

Я обошел все местные отделения полиции, и никто не знал об исчезновении Лиги.

На самом деле полиция ее не искала. Они и не собирались искать Лигу... Они на самом деле не поверили нашим словам. Им было все равно, потому что полиция в Индии работает не так, как в Латвии или Ирландии.

Если человек с улицы приходит и просит о помощи, они просто игнорируют. Я видел это собственными глазами. Если турист обратится за помощью в полицию, то его точно проигнорируют. Полиция в Индии полностью коррумпирована.

Через несколько дней после исчезновения Лиги, несколько полицейских отправились на пляж, чтобы сделать вид, что проводят расследование. И когда 40 дней спустя тело Лиги было найдено в мангровом лесу на реке, два молодых человека признались в местном отделении полиции, что виновны, но не хотели этого делать.

Арестованные признались, что встретили жертву на пляже, а потом отвезли ее в лес, чтобы покурить марихуану. Они несколько раз изнасиловали девушку и случайно задушили ее, пытаясь удержать, когда она очнулась.

- Какая версия у следствия о том, как была убита Лига?

- Когда труп был найден, полиция сразу же заявила, что она покончила жизнь самоубийством, съев ядовитые фрукты, что просто смешно… Полиция просто не хотела расследовать это дело.

Проще сказать, что это было самоубийство, потому что они говорят так каждый раз, когда умирает иностранец.

- А как думаете вы?

- Очень сложно сказать. Труп уже разложился, но… Возможно, он мог бы там быть две недели, поэтому трудно сказать. Ее тело повесили на дереве. Скорее всего, ее голова упала от тяжести. Так что это заставляет меня поверить, что… (тяжелый вздох). Если бы двое парней изнасиловали и убили ее, я не думаю, что они повесили бы тело на дереве. Эти подозреваемые очень простые, они бы запаниковали из-за такой ситуации. Они бы никогда не смогли убить человека. Они просто не вяжутся с этим делом.

Что происходит с делом об убийстве Лиги сейчас?

Оба парня, которым были предъявлены обвинения, были уже ранее задержаны несколько раз, но были отпущены под залог. Но каждый раз, когда должно было состояться судебное заседание, кто-то не приходил. Каждый раз либо судья не приходит, либо один из адвокатов. Я считаю, что политики и министры по туристическим или другим причинам делают все возможное, чтобы скрыть обстоятельства этого дела.

Теперь у полиции есть прекрасный оправдание - пандемия Covid-19. Я действительно не жду многого от этих судебных процессов, но я буду следить за всеми событиями, насколько смогу. Я хотел бы задать ряд вопросов по поводу того, как продвигается это дело.