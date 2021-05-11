Требования к водителям электросамокатов изменятся
Согласно поправкам к правилам дорожного движения, утвержденным правительством во вторник, 11 мая, к водителям электросамокатов будут предъявляться те же требования, что и к велосипедистам.
Согласно поправкам к правилам дорожного движения, утвержденным правительством во вторник, 11 мая, к водителям электросамокатов будут предъявляться те же требования, что и к велосипедистам.
Среди прочего, предусмотрено, что пешеходные и велосипедные дорожки, а также велосипедные полосы также могут использовать водители электросамокатов, и что водители электросамокатов могут также ездить по полосе для общественного пассажирского транспорта, если дополнительно установлен знак велосипеда.
Кроме того, изначально предназначенный для пешеходов сигнал светофора с изображенным человечком будет относиться также и к электросамокатам.
Согласно поправкам в правилах, участвующий в движении электросамокат должен быть в исправном техническом состоянии, оборудован тормозами и фонарем белого цвета спереди и красного цвета сзади. По возможности водитель должен быть одет в светоотражающий жилет или одежду с хорошо заметными элементами из светоотражающего материала.
Кроме того, поправки включают в себя изменение названия дополнительного дорожного знака "Фоторадар" на "Устройство по контролю", чтобы это знак мог указывать не только на использование фото или видеорадара, но и на другие устройства контроля или учета, осуществляющие фото или видеофиксацию транспортных средств.
В новые правила включено и в то, что муниципальная служба контроля в дальнейшем станет одной из структур, по указанию которых водитель обязан остановить транспортное средство.