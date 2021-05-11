Tet хочет запустить новый канал фильмов и сериалов на русском языке

Если разрешение на вещание будет получено своевременно, канал начнет работу 21 мая.

Как рассказал председатель правления Tet Улдис Татарчук, за последние месяцы прежние успехи Латвии в борьбе с пиратским контентом сошли на нет. "Предоставляя латвийским зрителям больше возможностей для просмотра контента на понятном им языке, мы предложим новый канал с развлекательным, надежным, правдивым и проверенным контентом. Кроме того, мы надеемся, что вскоре запустим и местные новости на русском языке", - сказал он.

По словам Каспара Озолиньша, исполнительного директора дочерней компании Тет Helio media, в настоящее время русскоязычная аудитория уходит из латвийского информационного и экономического пространства.

"С февраля этого года 60% времени, проводимого у экрана телевизора, тратится на российские и другие зарубежные телевизионные приложения, что влияет и на рекламную индустрию. Латвийские рекламодатели продолжают переводить свои бюджеты на иностранные источники, и латвийский рекламный рынок может потерять до 3 млн евро", - сказал Озолиньш.

Вначале новый канал 5TV будет доступен подписчикам интерактивного телевидения Helio, наземного телевидения Helio и развлекательной платформы Tet+.