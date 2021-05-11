KPV LV рассматривает Петериса Шмидре как одного из кандидатов на должность министра экономики

Правление KPV LV еще не приняло решения, кого выдвинуть на должность министра экономики.

До 12 мая включительно парламентская фракция KPV LV должна принять решение, будет ли отозван с должности вступивший в Национальное объединение (NA) министр экономики Янис Витенбергс.

Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, решение Витенбергса покинуть KPV LV и присоединиться к НО вызывает вопросы о том, продолжает ли действовать соглашение о сотрудничестве коалиции и распределении должностей между партиями.

Премьер-министр попросил лидера фракции KPV LV Мариса Можвилло до конца среды, 12 мая, четко выразить мнение фракции - будет ли она требовать отставки Витенбергса. Кариньш будет действовать дальше исходя из этого решения.