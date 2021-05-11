Рейтинги партий: острую борьбу за второе место ведут сразу три политические силы

По заказу LTV исследовательская компания SKDS в апреле провела опрос жителей, свидетельствующий, что наивысший рейтинг, как обычно, у партии "Согласие" - за нее проголосовали бы 12% опрошенных.

На втором месте находится Национальное объединение, которое в случае, если бы выборы в Сейм прошли завтра, поддержали бы 8% жителей. На третьем месте - СЗК с 7,7% голосов, а на четвертом - "Новое Единство" с поддержкой 7% респондентов.

На пятой и шестой позиции находятся "Для развития/За!", за которые голоса отдали бы 5,6% опрошенных, и "Прогрессивные" с поддержкой 4,5% жителей. Рейтинг "Прогрессивных" в апреле немного вырос.

К этой партии понемногу приближается новая политическая сила "Закон и порядок", за которую проголосовали бы 4,2% опрошенных жителей Латвии. Рост популярности наблюдается и у Русского союза Латвии, за которые готовы были голосовать 4,2% избирателей.

После них следует Новая консервативная партия с поддержкой 3,9% избирателей, предпоследнее место в рейтинге занимает Латвийское объединение регионов - 2%, в свою очередь наименьший рейтинг в опросе получила KPV LV.

20,1% опрошенных отметили, что не знают, за кого отдали бы голоса, в свою очередь еще каждый пятый не принимал бы в выборах участие.