В расследовании убийства Беззубова полиция тесно сотрудничает Службой госбезопасности

Он подтвердил, что расследование произошедших в последнее время в Латвии громких убийств находится в компетенции Госполиции, однако VDD оказывает коллегам поддержку. "И в расследовании дела Романа Беззубова Госполиция тесно сотрудничает с нами", - признал руководитель VDD.

Межвиетс присоединился к сказанному представителями отдельных правозащитных учреждений,

что расследование громкого убийства движется вперед и в нем ожидаются результаты.

Напомним, Беззубов был застрелен утром 14 апреля в рижском районе Пурвциемс. Его автомобиль расстреляли из автоматического оружия. На следующий день в Межапарке был найден сгоревшим автомобиль, использовавшийся для нападения.

Галерея: Убийство Романа Беззубова

23 апреля полиция сообщила, что по делу об убийстве Беззубова задержаны и арестованы несколько человек, однако полиция отмечает, что продолжается работа, чтобы выяснить всех возможных лиц, вовлеченных в совершение этого преступление.

В последние годы в Латвии большой резонанс вызвали также убийства Мартиньша Бункуса и Павла Ребенока, которые до сих пор не раскрыты.