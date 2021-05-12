"Родители кричали - верните наших детей!" Как Казань переживает расстрел школьников

"Это все система, на самом деле. Об этом можно долго рассуждать. Где-то недосмотрели, где-то не захотели заключать договор с ЧОПом. Это не просто единичный случай, другой яркий пример - Керчь" (в Керчи в 2018 году произошло массовое убийство в политехническом колледже, погиб 21 человек).

Жительница Казани Ольга пришла к мемориалу с сыном-школьником, который учился в 175-й гимназии в начальных классах. Даже после его ухода в другую школу семья каждый год приносила директору гимназии цветы в благодарность:

"Охрана там была - как во всех школах. Сидит ЧОП - и все. Но нас охрана не пускала даже в школу, мы детей на улице даже зимой встречали - внутрь только по согласованию с классным руководителем. Раньше было обидно, что внутрь не пускали. А теперь понимаешь - правильно не пускали".

Проблемы с безопасностью есть и в других школах, рассказала Би-би-си женщина по имени Марина, которая пришла к мемориалу с дочерью - она в пострадавшей гимназии не училась.

"Мы в нашей школе тоже говорим об этой проблеме, - делилась Марина. - Что может сделать женщина в форме охранника? Да даже мужчина! В нашей школе даже турникетов нет. Если кто-то зайдет с оружием, наши дети не защищены. Когда я увидела, что этот парень, который зашел, молодой, я подумала, что и в нашу школу он мог бы пройти как старшеклассник".

"Если я пойду в школу, я буду ожидать, что что-то случится"

Все без исключения школьники, которые стояли у мемориала (среди них как ученики гимназии 175, так и других школ) признавались Би-би-си, что после случившегося ходить в школу им будет страшно.

Алиса З., десятиклассница, которая была внутри школы, предполагает, что нескоро вернется в гимназию - зданию, скорее всего, потребуется ремонт.

"Но первого сентября, если я пойду в школу, я буду ожидать, что что-то случится. Но, надеюсь, этого не будет", - говорит она.