Израильско-палестинский конфликт продолжает обостряться

В четверг, 13 мая, израильская полиция сообщила, что ракетами, выпущенными из сектора Газа в Израиле, ранены пять человек недалеко от Тель-Авива. Ракеты ночью поразили Петах-Тикву к востоку от Тель-Авива.

По словам представителя полиции, пять человек были доставлены в больницу с легкими травмами, а несколько зданий были серьезно повреждены.

Израильская армия сообщает, что ее эсминцы ночью обстреляли военно-морское подразделение ХАМАС, инфраструктуру контрразведки и другие объекты.

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Между тем ВВС Израиля сообщают о новых атаках на объекты в секторе Газа, относящиеся к "инфраструктуре контрразведки" радикальной исламистской группировки ХАМАС.

На сегодняшний день в секторе Газа убито не менее 67 человек, в том числе 17 детей, почти 400 получили ранения.

ХАМАС заявил в среду, что Басем Иса, командир военного крыла группировки в Газе, также был убит в ходе рейдов, в то время как израильская армия утверждает, что убила еще трех высокопоставленных командиров ХАМАС.

Здание телеканала ХАМАС Al Aqsa также было разрушено во время израильских атак.

Израиль сообщает, что с понедельника палестинцы выпустили по его территории около 1500 ракет.

На данный момент убито семь израильтян, в том числе шестилетний ребенок.

Это самая интенсивная вспышка насилия за семь лет, спровоцированная столкновениями между палестинцами и израильской полицией, которые вспыхнули на выходных в мечети Акса в Иерусалиме.

Жестокие столкновения между евреями и арабами в Израиле происходят одновременно с ракетным обстрелом.

В среду вечером на улицы по всему Израилю вышли экстремистские правые еврейские активисты, вступающие в столкновения и с арабами, и силами безопасности.

Полиция заявляет, что ей пришлось реагировать на инциденты с применением насилия во многих городах, включая Лоду, Ако и Хайфу.

Израильское телевидение показало кадры, на которых группа крайне правых еврейских активистов избивает мужчину, которого они приняли за араба на одной из улиц Батджамаса, пока тот неподвижно лежит на земле.

Больница Тель-Авива, куда впоследствии была доставлена ​​жертва линчевания, сообщает, что мужчина серьезно ранен, но его состояние стабильное.

В Лоде со смешанным еврейско-арабским населением объявлено чрезвычайное положение,

так как там были разрушены или сожжены синагоги и другое еврейское имущество. В городе также был застрелен некий араб.

Президент Израиля Рувенс Ривлин необычно резким тоном осудил кровопролитие "кровожадной арабской толпы".

Между тем, израильские силы безопасности убили палестинца на Западном берегу реки Иордан, сообщило в четверг министерство здравоохранения Палестины.

В среду в столкновениях между израильской армией и палестинцами на Западном берегу были убиты в общей сложности три человека.