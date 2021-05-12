55 жертв арабо-израильского конфликта: растет беспокойство по поводу "всеобъемлющей войны"

По данным израильской армии, с понедельника палестинские боевики выпустили более 1000 ракет из сектора Газа по Израилю, в то время как Израиль нанес несколько сотен ракетных ударов по сектору Газа.

Насилие, которое началось в минувшие выходные между полицией Израиля и палестинцами в комплексе мечети Аль-Акса в Иерусалиме, унесло жизни 48 человек в секторе Газа, в том числе 14 детей, были убиты два палестинца на Западном берегу, а также погибли пять израильтян.

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Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил в среду, что нападения на палестинские боевые группы в секторе Газа будут продолжаться и что прекращение огня не будет рассматриваться до тех пор, пока не будет установлен "тотальный долгосрочный мир".

"Армия продолжит наступление для установления тотального долгосрочного мира. Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о прекращении огня", - сказал Ганц во время посещения Ашкелона, который был поражен палестинскими ракетами.

Мировые державы обеспокоены эскалацией насилия, Совет Безопасности ООН готовится к очередному экстренному заседанию по поводу кровавого кризиса, а посол ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд предупредил, что "происходит эскалация в направлении всеобъемлющей войны".

"Лидеры всех сторон должны взять на себя ответственность за деэскалацию", - сказал дипломат.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе Лода, где проживают как евреи, так и арабы, что, по данным полиции, "вызвало массовые беспорядки среди некоторой части арабского населения".

Протесты начали возникать и в других израильских городах с большим количеством арабского населения. Люди демонстрировали палестинские флаги, сжигали машины и имущество, происходили столкновения с израильской полицией и нападения на еврейских автоводителей, что вызывает обеспокоенность по поводу распространения гражданских беспорядков.

По данным израильской армии, палестинские группировки, в основном ХАМАС и "Исламский джихад", выпустили более 1000 ракет, несколько сотен из которых были выпущены в направлении Тель-Авива.

По заявлению армии, из этих ракет 850 попали в Израиль или были перехвачены системой противоракетной обороны Израиля "Железный купол", а остальные упали в секторе Газа.

Израиль нанес несколько сотен ракетных ударов в секторе Газа, нанеся удары по целям, которые описывает как палестинские военные цели.

По меньшей мере 230 человек получили ранения в секторе Газа и более 100 человек - в Израиле.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Израиль и палестинцев "отступить от пропасти" и проявить сдержанность.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда выразила обеспокоенность эскалацией насилия и признала, что были совершены преступления.