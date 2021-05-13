На пенсии копят активнее, но все еще слишком мало для обеспеченной старости

В то же время в пенсионном накоплении наблюдаются позитивные тенденции – в прошлом году жители гораздо активнее оформляли пожизненное пенсионное страхование, направляя на эти цели во второй пенсионный уровень почти наполовину, или на 44,1% больше денег, чем в 2019 году. В прошлом году возросли и долгосрочные накопления населения в страховых обществах, используемые в основном для пенсий по возрасту.

На пенсию в 70 лет

В большинстве развитых стран люди живут и получают пенсии все дольше, поэтому правительства повышают пенсионный возраст, реформируют пенсионные системы, чтобы сделать пенсии менее щедрыми. Какова ситуация в Латвии – с чем, думая о достатке в старости, должны считаться те, кто сегодня экономически активен или недавно начал трудовую карьеру?

В Латвии уже 25 лет действует трехуровневая пенсионная система, считающаяся сегодня одной из успешнейших в мире. Она эффективно уравновешивает как демографические, так и финансовые риски.

В то же время необходимо учитывать, что 65-летний пенсионный возраст, который в Латвии будет достигнут через несколько лет, однозначно не станет последним. Статистика свидетельствует, что уже через 24 года, в 2045 году, средняя продолжительность жизни в Латвии для женщин достигнет 85, а для мужчин - 78 лет, что станет ощутимым бременем и для пенсионной системы.

Почти вся Европа сегодня увеличивает пенсионный возраст. В большинстве государств, как и в Латвии, он составляет 65 лет, но многие страны предусматривают его повышение (например, Франция, Греция, Исландия, Италия, Черногория, Нидерланды, Испания, Германия, Швеция – до 67 лет, Соединенное Королевство – до 68 лет в 2039 году, Ирландия – до 68 лет в 2028 году, Финляндия – вплоть до 70 лет для лиц, родившихся после 1962 года).* То есть – чем дольше будем жить, тем дольше придется работать, чтобы пенсия обеспечивала достойную человека старость.

Треть работающих копит пенсию из минимальной зарплаты

Однако по отношению к размеру будущей пенсии статистика отражает угрожающую тенденцию. Примерно треть работающих жителей Латвии уплачивает социальные взносы всего лишь из 430 евро и даже меньших сумм, что ниже установленной в стране минимальной заработной платы (500 евро в месяц), свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования. В прошлом году средняя пенсия по возрасту в Латвии составляла всего 400 евро в месяц или менее половины средней зарплаты в стране после уплаты налогов. Общий уровень пенсионного замещения в Латвии за период 2014 года колебался у отметки 45%, что является одним из низших показателей в Европейском союзе (ES)*.

Для сравнения – средняя пенсия по возрасту в ЕС почти втрое выше и составляет 1100 евро в месяц, или 70% средней нетто заработной платы, свидетельствуют данные Eurostat.