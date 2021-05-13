На пенсии копят активнее, но все еще слишком мало для обеспеченной старости
Нелегальные доходы, или зарплаты в конвертах служат одной из причин, почему в Латвии средняя пенсия по возрасту почти втрое ниже, чем в зажиточных странах Европы.
Нелегальные доходы, или зарплаты в конвертах служат одной из причин, почему в Латвии средняя пенсия по возрасту почти втрое ниже, чем в зажиточных странах Европы.
В то же время в пенсионном накоплении наблюдаются позитивные тенденции – в прошлом году жители гораздо активнее оформляли пожизненное пенсионное страхование, направляя на эти цели во второй пенсионный уровень почти наполовину, или на 44,1% больше денег, чем в 2019 году. В прошлом году возросли и долгосрочные накопления населения в страховых обществах, используемые в основном для пенсий по возрасту.
В большинстве развитых стран люди живут и получают пенсии все дольше, поэтому правительства повышают пенсионный возраст, реформируют пенсионные системы, чтобы сделать пенсии менее щедрыми. Какова ситуация в Латвии – с чем, думая о достатке в старости, должны считаться те, кто сегодня экономически активен или недавно начал трудовую карьеру?
В Латвии уже 25 лет действует трехуровневая пенсионная система, считающаяся сегодня одной из успешнейших в мире. Она эффективно уравновешивает как демографические, так и финансовые риски.
В то же время необходимо учитывать, что 65-летний пенсионный возраст, который в Латвии будет достигнут через несколько лет, однозначно не станет последним. Статистика свидетельствует, что уже через 24 года, в 2045 году, средняя продолжительность жизни в Латвии для женщин достигнет 85, а для мужчин - 78 лет, что станет ощутимым бременем и для пенсионной системы.
Почти вся Европа сегодня увеличивает пенсионный возраст. В большинстве государств, как и в Латвии, он составляет 65 лет, но многие страны предусматривают его повышение (например, Франция, Греция, Исландия, Италия, Черногория, Нидерланды, Испания, Германия, Швеция – до 67 лет, Соединенное Королевство – до 68 лет в 2039 году, Ирландия – до 68 лет в 2028 году, Финляндия – вплоть до 70 лет для лиц, родившихся после 1962 года).* То есть – чем дольше будем жить, тем дольше придется работать, чтобы пенсия обеспечивала достойную человека старость.
Однако по отношению к размеру будущей пенсии статистика отражает угрожающую тенденцию. Примерно треть работающих жителей Латвии уплачивает социальные взносы всего лишь из 430 евро и даже меньших сумм, что ниже установленной в стране минимальной заработной платы (500 евро в месяц), свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования. В прошлом году средняя пенсия по возрасту в Латвии составляла всего 400 евро в месяц или менее половины средней зарплаты в стране после уплаты налогов. Общий уровень пенсионного замещения в Латвии за период 2014 года колебался у отметки 45%, что является одним из низших показателей в Европейском союзе (ES)*.
Для сравнения – средняя пенсия по возрасту в ЕС почти втрое выше и составляет 1100 евро в месяц, или 70% средней нетто заработной платы, свидетельствуют данные Eurostat.
Это означает, что жителям нашей страны необходимо изменить мышление и осознать – для накопления подобающей пенсии платить взносы социального страхования надо с первых же лет трудового стажа, делать это всю жизнь и из всей заработной платы. Из повседневных разговоров с клиентами мы видим, что в момент начисления пенсии многие испытывают разочарование, “внезапно” обнаруживая, что часть доходов выплачивалась в конверте, социальные взносы не уплачивались, и величина пенсии не соответствует ожиданиям.
Следует помнить, что первый уровень пенсионной системы гарантирует доходы всего лишь в размере 40-50% заработной платы. То есть, если зарплата человека на протяжении жизни составляла в среднем 800 евро, первый уровень обеспечит пенсию в размере 400 евро. Малые взносы в первый уровень означают, что и уплаченные во второй уровень взносы, накапливаемые и вкладываемые с целью увеличения пенсии конкретного человека и разнообразными возможностями использования этой суммы, тоже будут невелики (в первый пенсионный уровень направляются 14%, во второй - 6% социальных взносов).
По данным Compensa Life, накопления во втором уровне на одного клиента составляют в среднем 5400 евро. Если этот капитал при выходе человека на пенсию разделить на 18,36, или статистически ожидаемую остаточную продолжительность жизни, в год это составит 294 евро, или 25 евро ежемесячно в дополнение к гарантированной первым уровнем государственной пенсии. Человек трудился, думал, что платит налоги, но в действительности подушку безопасности к старости не накопил. Если бы накопление во втором уровне было не 5400 евро, а скажем, 15 000 евро, ежемесячная доплата к пенсии по возрасту была бы заметно выше, 75-100 евро в месяц.
Поэтому каждый работающий должен выяснит, платит ли за него работодатель социальные взносы и в каком размере. Не поддаваться давлению получать зарплату в конверте и состоять только и исключительно в легальных трудовых отношениях.
Одним из условных плюсов пандемии Covid-19 можно считать рост накоплений домохозяйств из-за ограниченного потребления. Это позволяет надеяться, что часть этих свободных средств может быть направлена и на создание пенсионных накоплений с использованием опыта специализированных финансовых структур, в том числе страховых обществ, специализирующихся на долгосрочном привлечении ресурсов, обслуживании, наращении и выплате пенсионного капитала. Наибольший выигрыш от накопления пенсии в третьем, частном уровне, заключается в том, что не надо дожидаться установленного в стране пенсионного возраста – человек может сам определять возрастной порог для получения накопленных средств и величину выплаты.
Позитивная тенденция прошлого года, когда жители направили на пожизненное пенсионное страхование во втором пенсионном уровне на 44,1% больше денег, чем в 2019 году, также подтверждает рост информированности общества и доверия к выплате пенсий через страховые компании. Люди поняли, что это выгодно, предсказуемо и надежно: во-первых, за вносы в накопление пенсии полагаются льготы по подоходному налогу с населения, во-вторых, глобальный опыт показывает, что страховые компании не подвержены кризисным циклам и сопутствующим убыткам, так как работа с оценкой рисков обеспечивает максимально осторожный подход к управлению пенсионными деньгами.
Именно пандемия напомнила каждому, как важно думать о себе, благополучии своей семьи не эпизодически, а долгосрочно. Интересно, что в соседней Литве, тяжелее затронутой кризисом пандемии, это видно на практике. В Литве долговременные накопления клиентов Compensa Life за прошлый год увеличились на 23%, в то время как в Латвии – на 10%.
Каждый должен осознать, что именно он сам, и никто другой отвечает за себя, свою семью и страну. Для этого необходимо совершенствовать финансовую грамотность, тщательно взвешивать, сколько потратить сейчас, а сколько отложить на будущее, как и в каких объемах копить на пенсию, чтобы сбалансировать доходы и крепить уверенность в завтрашнем дне во всех сферах жизни.
Автор: Виктор Густсонс, член правления и руководитель Латвийского филиала Compensa Life SE